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В Кузбассе рассмотрят дело о долгах перед шахтерами на 195 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В Кузбассе рассмотрят дело о долгах перед шахтерами на 195 миллионов рублей
В Кузбассе рассмотрят дело о долгах перед шахтерами на 195 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе рассмотрят дело о долгах перед шахтерами на 195 миллионов рублей
Прокуратура Кемеровской области направила в суд дело о невыплате 524 работникам угледобывающего предприятия на сумму 195 миллионов рублей, сообщили РИА Новости... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:50+0300
2026-10-07T13:50+0300
промышленность
кемеровская область
россия
зарплата
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КЕМЕРОВО, 7 окт – ПРАЙМ. Прокуратура Кемеровской области направила в суд дело о невыплате 524 работникам угледобывающего предприятия на сумму 195 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. "Прокуратура Кемеровской области…утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего генерального директора угледобывающей организации. Он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы. По версии следствия, обвиняемый с февраля 2025 года по январь 2026 года допустил образование задолженности по заработной плате перед 524 работниками в размере 195 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве. В прокуратуре отметили, что у гендиректора имелась реальная возможность выплачивать заработную плату в срок и в полном объеме. Уточняется, что для восстановления нарушенных прав работников в рамках уголовного дела на имущество обвиняемого и организации стоимостью 258 миллионов рублей наложен арест. "Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №2 Киселевского городского судебного района Кемеровской области для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре. В ведомстве не называют предприятие. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о шахте "Спиридоновская".
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промышленность, кемеровская область, россия, зарплата
Промышленность, Кемеровская область, РОССИЯ, зарплата
13:50 07.10.2026
 
В Кузбассе рассмотрят дело о долгах перед шахтерами на 195 миллионов рублей

Гендиректора будут судить в Кузбассе за долги на 195 миллионов рублей перед шахтерам

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КЕМЕРОВО, 7 окт – ПРАЙМ. Прокуратура Кемеровской области направила в суд дело о невыплате 524 работникам угледобывающего предприятия на сумму 195 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратура Кемеровской области…утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего генерального директора угледобывающей организации. Он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы. По версии следствия, обвиняемый с февраля 2025 года по январь 2026 года допустил образование задолженности по заработной плате перед 524 работниками в размере 195 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что у гендиректора имелась реальная возможность выплачивать заработную плату в срок и в полном объеме.
Уточняется, что для восстановления нарушенных прав работников в рамках уголовного дела на имущество обвиняемого и организации стоимостью 258 миллионов рублей наложен арест.
"Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №2 Киселевского городского судебного района Кемеровской области для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре.
В ведомстве не называют предприятие. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о шахте "Спиридоновская".
 
ПромышленностьКемеровская областьРОССИЯзарплата
 
 
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