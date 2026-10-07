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В Кузбассе рассмотрят дело о долгах перед шахтерами на 195 миллионов рублей

В Кузбассе рассмотрят дело о долгах перед шахтерами на 195 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе рассмотрят дело о долгах перед шахтерами на 195 миллионов рублей

Прокуратура Кемеровской области направила в суд дело о невыплате 524 работникам угледобывающего предприятия на сумму 195 миллионов рублей, сообщили РИА Новости... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:50+0300

2026-10-07T13:50+0300

2026-10-07T13:50+0300

промышленность

кемеровская область

россия

зарплата

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КЕМЕРОВО, 7 окт – ПРАЙМ. Прокуратура Кемеровской области направила в суд дело о невыплате 524 работникам угледобывающего предприятия на сумму 195 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. "Прокуратура Кемеровской области…утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего генерального директора угледобывающей организации. Он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы. По версии следствия, обвиняемый с февраля 2025 года по январь 2026 года допустил образование задолженности по заработной плате перед 524 работниками в размере 195 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве. В прокуратуре отметили, что у гендиректора имелась реальная возможность выплачивать заработную плату в срок и в полном объеме. Уточняется, что для восстановления нарушенных прав работников в рамках уголовного дела на имущество обвиняемого и организации стоимостью 258 миллионов рублей наложен арест. "Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №2 Киселевского городского судебного района Кемеровской области для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре. В ведомстве не называют предприятие. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о шахте "Спиридоновская".

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промышленность, кемеровская область, россия, зарплата