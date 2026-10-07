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Шишкарев после продажи доли в ГК "Дело" связывает будущее с Россией

Шишкарев после продажи доли в ГК "Дело" связывает будущее с Россией - 07.10.2026, ПРАЙМ

Шишкарев после продажи доли в ГК "Дело" связывает будущее с Россией

Российский бизнесмен Сергей Шишкарев после продажи своей доли в основной им группе "Дело" "Росатому" связывает свое будущее с российской логистикой, спортом и... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:13+0300

2026-10-07T12:13+0300

2026-10-07T12:13+0300

россия

бизнес

сергей шишкарев

росатом

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Сергей Шишкарев после продажи своей доли в основной им группе "Дело" "Росатому" связывает свое будущее с российской логистикой, спортом и родным Новороссийском. Об этом сам Шишкарев рассказал журналистам. Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали. "Я же намерен и впредь служить своей стране там, где мои опыт и знания могут принести наибольшую пользу. Свое будущее по-прежнему связываю с российской логистикой, спортом и, конечно, родным Новороссийском. Сосредоточу внимание на проектах в сфере обеспечения транспортного суверенитета, поддержки гандбола, адаптивного спорта и демографии", - рассказал Шишкарев. Бизнесмен, комментируя итоги сделки по продаже "Росатому" контрольного пакета в группе "Дело", отметил, что за семь лет сотрудничества сторонам удалось немало сделать вместе. "Но в то же время непреодолимые разногласия о будущем группы привели нас в точку, где наши пути сегодня расходятся", - сказал он. Шишкарев поблагодарил свою команду: весь коллектив ГК "Дело", людей, с которыми они более 30 лет создавали и развивали транспортный бизнес, с кем создали "из небольшой экспедиторской фирмы национального логистического чемпиона". "Несмотря на то, что сейчас ГК "Дело" проходит сложный период, компания остается безусловным лидером в своей сфере, обладает уникальным набором активов и командой профессионалов. Рассчитываю, что под управлением "Росатома" это наследие будет сохранено и преумножено. Признателен моим уже бывшим партнерам за совместную работу и искренне желаю коллегам из госкорпорации успехов в развитии логистического бизнеса", - отметил Шишкарев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, сергей шишкарев, росатом