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Шишкарев после продажи доли в ГК "Дело" связывает будущее с Россией
Шишкарев после продажи доли в ГК "Дело" связывает будущее с Россией - 07.10.2026, ПРАЙМ
Шишкарев после продажи доли в ГК "Дело" связывает будущее с Россией
Российский бизнесмен Сергей Шишкарев после продажи своей доли в основной им группе "Дело" "Росатому" связывает свое будущее с российской логистикой, спортом и... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:13+0300
2026-10-07T12:13+0300
2026-10-07T12:13+0300
россия
бизнес
сергей шишкарев
росатом
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Сергей Шишкарев после продажи своей доли в основной им группе "Дело" "Росатому" связывает свое будущее с российской логистикой, спортом и родным Новороссийском. Об этом сам Шишкарев рассказал журналистам.
Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали.
"Я же намерен и впредь служить своей стране там, где мои опыт и знания могут принести наибольшую пользу. Свое будущее по-прежнему связываю с российской логистикой, спортом и, конечно, родным Новороссийском. Сосредоточу внимание на проектах в сфере обеспечения транспортного суверенитета, поддержки гандбола, адаптивного спорта и демографии", - рассказал Шишкарев.
Бизнесмен, комментируя итоги сделки по продаже "Росатому" контрольного пакета в группе "Дело", отметил, что за семь лет сотрудничества сторонам удалось немало сделать вместе.
"Но в то же время непреодолимые разногласия о будущем группы привели нас в точку, где наши пути сегодня расходятся", - сказал он.
Шишкарев поблагодарил свою команду: весь коллектив ГК "Дело", людей, с которыми они более 30 лет создавали и развивали транспортный бизнес, с кем создали "из небольшой экспедиторской фирмы национального логистического чемпиона".
"Несмотря на то, что сейчас ГК "Дело" проходит сложный период, компания остается безусловным лидером в своей сфере, обладает уникальным набором активов и командой профессионалов. Рассчитываю, что под управлением "Росатома" это наследие будет сохранено и преумножено. Признателен моим уже бывшим партнерам за совместную работу и искренне желаю коллегам из госкорпорации успехов в развитии логистического бизнеса", - отметил Шишкарев.
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россия, бизнес, сергей шишкарев, росатом
РОССИЯ, Бизнес, Сергей Шишкарев, Росатом
Шишкарев после продажи доли в ГК "Дело" связывает будущее с Россией
Шишкарев после продажи доли в ГК "Дело" связывает будущее с логистикой и спортом
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Сергей Шишкарев после продажи своей доли в основной им группе "Дело" "Росатому" связывает свое будущее с российской логистикой, спортом и родным Новороссийском. Об этом сам Шишкарев рассказал журналистам.
Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали.
"Я же намерен и впредь служить своей стране там, где мои опыт и знания могут принести наибольшую пользу. Свое будущее по-прежнему связываю с российской логистикой, спортом и, конечно, родным Новороссийском. Сосредоточу внимание на проектах в сфере обеспечения транспортного суверенитета, поддержки гандбола, адаптивного спорта и демографии", - рассказал Шишкарев.
Бизнесмен, комментируя итоги сделки по продаже "Росатому" контрольного пакета в группе "Дело", отметил, что за семь лет сотрудничества сторонам удалось немало сделать вместе.
"Но в то же время непреодолимые разногласия о будущем группы привели нас в точку, где наши пути сегодня расходятся", - сказал он.
Шишкарев поблагодарил свою команду: весь коллектив ГК "Дело", людей, с которыми они более 30 лет создавали и развивали транспортный бизнес, с кем создали "из небольшой экспедиторской фирмы национального логистического чемпиона".
"Несмотря на то, что сейчас ГК "Дело" проходит сложный период, компания остается безусловным лидером в своей сфере, обладает уникальным набором активов и командой профессионалов. Рассчитываю, что под управлением "Росатома" это наследие будет сохранено и преумножено. Признателен моим уже бывшим партнерам за совместную работу и искренне желаю коллегам из госкорпорации успехов в развитии логистического бизнеса", - отметил Шишкарев.