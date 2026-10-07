https://1prime.ru/20261007/shishkarev-874022766.html

Шишкарев направит на нацбезопасность часть суммы от продажи доли ГК "Дело"

Шишкарев направит на нацбезопасность часть суммы от продажи доли ГК "Дело" - 07.10.2026, ПРАЙМ

Шишкарев направит на нацбезопасность часть суммы от продажи доли ГК "Дело"

Российский бизнесмен Сергей Шишкарев заявил журналистам, что направит на нужды национальной безопасности значительную часть суммы, полученной от продажи... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:16+0300

2026-10-07T12:16+0300

2026-10-07T12:16+0300

сергей шишкарев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874022766.jpg?1791364587

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Сергей Шишкарев заявил журналистам, что направит на нужды национальной безопасности значительную часть суммы, полученной от продажи "Росатому" своей доли в основной им группе "Дело". Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали. "Как обещал, значительную часть суммы, полученной от сделки, направлю на нужды национальной безопасности", - сказал Шишкарев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей шишкарев, росатом