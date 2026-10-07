https://1prime.ru/20261007/shishkarev-874022766.html
Шишкарев направит на нацбезопасность часть суммы от продажи доли ГК "Дело"
Шишкарев направит на нацбезопасность часть суммы от продажи доли ГК "Дело" - 07.10.2026, ПРАЙМ
Шишкарев направит на нацбезопасность часть суммы от продажи доли ГК "Дело"
Российский бизнесмен Сергей Шишкарев заявил журналистам, что направит на нужды национальной безопасности значительную часть суммы, полученной от продажи... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:16+0300
2026-10-07T12:16+0300
2026-10-07T12:16+0300
сергей шишкарев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874022766.jpg?1791364587
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Сергей Шишкарев заявил журналистам, что направит на нужды национальной безопасности значительную часть суммы, полученной от продажи "Росатому" своей доли в основной им группе "Дело". Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали. "Как обещал, значительную часть суммы, полученной от сделки, направлю на нужды национальной безопасности", - сказал Шишкарев.
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сергей шишкарев, росатом
Шишкарев направит на нацбезопасность часть суммы от продажи доли ГК "Дело"
Шишкарев: часть полученной от продажи "Росатому" доли направлю на нацбезопасность
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Сергей Шишкарев заявил журналистам, что направит на нужды национальной безопасности значительную часть суммы, полученной от продажи "Росатому" своей доли в основной им группе "Дело".
Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали.
"Как обещал, значительную часть суммы, полученной от сделки, направлю на нужды национальной безопасности", - сказал Шишкарев.