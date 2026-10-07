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Шишкарев планирует выкупить у "Росатома" долю в SASCO

Шишкарев планирует выкупить у "Росатома" долю в SASCO - 07.10.2026, ПРАЙМ

Шишкарев планирует выкупить у "Росатома" долю в SASCO

Основатель и бывший владелец ГК "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что после продажи "Росатому "своей доли в 51% в группе "Дело" планирует выкупить у госкорпорации | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:11+0300

2026-10-07T16:11+0300

2026-10-07T16:11+0300

бизнес

россия

дальний восток

сергей шишкарев

росатом

fesco

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основатель и бывший владелец ГК "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что после продажи "Росатому "своей доли в 51% в группе "Дело" планирует выкупить у госкорпорации долю в судоходной компании SASCO (Сахалинское морское пароходство). Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали. "На определенном этапе мы с партнерами из госкорпорации "Росатом" не договорились о консолидации 100% SASCO, и более 30% пароходства сейчас принадлежит связанной со мной компании. Я сделал предложение выкупить еще 58,67%, которыми владеет ГК "Дело". Это параллельно с основной сделкой (по выкупу доли в ГК "Дело" - ред.). Ведь иначе SASCO и Fesco на Дальнем Востоке будут конкурировать между собой", - сообщил Шишкарев в интервью газете "Коммерсант". По его словам, сейчас бизнесмен ожидает ответа госкорпорации на это предложение, а также рассматривает и другие проекты в регионе. "Смотрю и на другие проекты, связанные с Сахалинским регионом, - ведем переговоры с коллегами, которым может быть интересно войти в капитал Корсаковского порта. Речь идет об одной из инженерных компаний, работающих на шельфе. На какой процент, мы еще не договорились", - добавил Шишкарев. Судоходная компания SASCO является одним из крупнейших морских перевозчиков на Дальнем Востоке, а в его флот входят контейнеровозы, сухогрузы и паромы с ледовым классом.

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бизнес, россия, дальний восток, сергей шишкарев, росатом, fesco