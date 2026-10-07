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Основатель ГК "Дело" Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу

Основатель ГК "Дело" Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу - 07.10.2026, ПРАЙМ

Основатель ГК "Дело" Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу

Основатель и бывший владелец ГК "Дело" Сергей Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу, если только в командировки. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:32+0300

2026-10-07T16:32+0300

2026-10-07T16:32+0300

бизнес

китай

индонезия

сергей шишкарев

николай патрушев

росатом

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основатель и бывший владелец ГК "Дело" Сергей Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу, если только в командировки. "За рубеж я езжу только в командировки. Как и сегодня, с председателем Морской коллегии (помощником президента России Николаем Патрушевым - ред.) мы убываем в Китай. Я давно там не был. Поэтому никуда уезжать я не планирую, ну разве что развивать бизнес", - заявил Шишкарев в интервью ИС "Вести". По его словам, "развивать бизнес" планируется с Китаем, Средним Вьетнамом, Индонезией, Арабскими Эмиратами, а также с Северной и Восточной Африкой. "Мне там по бизнесу только что бывать, а так мне в России хорошо отдыхается, правда, некогда", - заключил бизнесмен. Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали.

китай

индонезия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, китай, индонезия, сергей шишкарев, николай патрушев, росатом