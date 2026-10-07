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Основатель ГК "Дело" Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу
Основатель ГК "Дело" Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу - 07.10.2026, ПРАЙМ
Основатель ГК "Дело" Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу
Основатель и бывший владелец ГК "Дело" Сергей Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу, если только в командировки. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:32+0300
2026-10-07T16:32+0300
2026-10-07T16:32+0300
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сергей шишкарев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основатель и бывший владелец ГК "Дело" Сергей Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу, если только в командировки.
"За рубеж я езжу только в командировки. Как и сегодня, с председателем Морской коллегии (помощником президента России Николаем Патрушевым - ред.) мы убываем в Китай. Я давно там не был. Поэтому никуда уезжать я не планирую, ну разве что развивать бизнес", - заявил Шишкарев в интервью ИС "Вести".
По его словам, "развивать бизнес" планируется с Китаем, Средним Вьетнамом, Индонезией, Арабскими Эмиратами, а также с Северной и Восточной Африкой.
"Мне там по бизнесу только что бывать, а так мне в России хорошо отдыхается, правда, некогда", - заключил бизнесмен.
Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали.
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бизнес, китай, индонезия, сергей шишкарев, николай патрушев, росатом
Бизнес, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЯ, Сергей Шишкарев, Николай Патрушев, Росатом
Основатель ГК "Дело" Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу
Основатель ГК "Дело" Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основатель и бывший владелец ГК "Дело" Сергей Шишкарев заявил, что не планирует уезжать за границу, если только в командировки.
"За рубеж я езжу только в командировки. Как и сегодня, с председателем Морской коллегии (помощником президента России Николаем Патрушевым - ред.) мы убываем в Китай. Я давно там не был. Поэтому никуда уезжать я не планирую, ну разве что развивать бизнес", - заявил Шишкарев в интервью ИС "Вести".
По его словам, "развивать бизнес" планируется с Китаем, Средним Вьетнамом, Индонезией, Арабскими Эмиратами, а также с Северной и Восточной Африкой.
"Мне там по бизнесу только что бывать, а так мне в России хорошо отдыхается, правда, некогда", - заключил бизнесмен.
Ранее в среду "Росатом" сообщил, что завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и стал владельцем 100%. Сумму сделки стороны не назвали.