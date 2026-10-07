https://1prime.ru/20261007/skidka-874021249.html

IFO: "топливная скидка" в Германии не принесла обещанного снижения цен

IFO: "топливная скидка" в Германии не принесла обещанного снижения цен - 07.10.2026, ПРАЙМ

IFO: "топливная скидка" в Германии не принесла обещанного снижения цен

"Топливная скидка", введенная в Германии вследствие повышения цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, за первые пять дней своего действия не принесла обещанного | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:04+0300

2026-10-07T12:04+0300

2026-10-07T12:06+0300

мировая экономика

германия

ближний восток

сша

ifo

бундестаг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874021249.jpg?1791364000

БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. "Топливная скидка", введенная в Германии вследствие повышения цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, за первые пять дней своего действия не принесла обещанного снижения цен на бензин и дизтопливо, сообщает исследовательский институт IFO. Бундестаг в конце сентября одобрил введение в Германии так называемой "топливной скидки", которая предусматривала снижение налога на бензин и дизельное топливо, а также уменьшение НДС, начисляемого на эти виды горючего. Мера нацелена на стабилизацию цен на горючее, выросших из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Скидка" вступила в силу 1 октября. Депутаты бундестага предполагали, что итоговое снижение ценовой нагрузки на автомобилистов составит около 17 евроцентов на литр. "За первые пять дней после снижения налога на 17 центов АЗС уменьшили цены на дизтопливо в среднем на 15 центов. Для бензина Super E5 этот показатель составил чуть более 16 центов, а для Super E10 - 15 центов", - заявил замруководителя отдела финансовых исследований IFO Флориан Ноймайер, чьи слова приводит институт. Эксперт IFO Кристиан Гройс отметил, что скидка не оказала почти никакого эффекта для лиц с низкими доходами, малогабаритными автомобилями и транспортом с низким пробегом. По мнению Ноймайера, в Германии необходимо снизить потребление топлива, и высокая цена на бензин и дизтопливо могла быть стать мотивацией для этого. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

германия

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, ближний восток, сша, ifo, бундестаг