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Премьер Словакии: у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ

Премьер Словакии: у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ - 07.10.2026, ПРАЙМ

Премьер Словакии: у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ

У Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:17+0300

2026-10-07T16:17+0300

2026-10-07T16:17+0300

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европа

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сша

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. У Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Тот, кто видел фильм "Аполлон-13", знает знаменитое выражение: "Хьюстон, у нас проблемы". У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. Он отметил, что на ситуацию негативно влияет совокупность факторов, включая конфликт США и Ирана и постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах, что создает давление на рост цен на нефть. "На вчерашнем саммите я выступил и сказал, что нельзя оставлять государства самим решать проблемы, которые имеют мировой характер", - добавил Фицо. Он выразил надежду, что на саммите Европейского союза, который запланирован на следующую неделю, будут найдены ответы на вопросы, связанные с ситуацией с нефтью в Европе.

европа

словакия

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газ, европа, словакия, сша, роберт фицо