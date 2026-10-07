https://1prime.ru/20261007/slovakija-874038644.html
Премьер Словакии: у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ
Премьер Словакии: у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ - 07.10.2026, ПРАЙМ
Премьер Словакии: у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ
У Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:17+0300
2026-10-07T16:17+0300
2026-10-07T16:17+0300
газ
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словакия
сша
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. У Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Тот, кто видел фильм "Аполлон-13", знает знаменитое выражение: "Хьюстон, у нас проблемы". У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Он отметил, что на ситуацию негативно влияет совокупность факторов, включая конфликт США и Ирана и постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах, что создает давление на рост цен на нефть.
"На вчерашнем саммите я выступил и сказал, что нельзя оставлять государства самим решать проблемы, которые имеют мировой характер", - добавил Фицо.
Он выразил надежду, что на саммите Европейского союза, который запланирован на следующую неделю, будут найдены ответы на вопросы, связанные с ситуацией с нефтью в Европе.
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газ, европа, словакия, сша, роберт фицо
Газ, ЕВРОПА, СЛОВАКИЯ, США, Роберт Фицо
Премьер Словакии: у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ
Премьер Словакии Фицо: у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ
БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. У Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Тот, кто видел фильм "Аполлон-13", знает знаменитое выражение: "Хьюстон, у нас проблемы". У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Он отметил, что на ситуацию негативно влияет совокупность факторов, включая конфликт США и Ирана и постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах, что создает давление на рост цен на нефть.
"На вчерашнем саммите я выступил и сказал, что нельзя оставлять государства самим решать проблемы, которые имеют мировой характер", - добавил Фицо.
Он выразил надежду, что на саммите Европейского союза, который запланирован на следующую неделю, будут найдены ответы на вопросы, связанные с ситуацией с нефтью в Европе.