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Словакия заплатит 18 млн евро за субсидирование стоимости билетов
Словакия заплатит 18 млн евро за субсидирование стоимости билетов - 07.10.2026, ПРАЙМ
Словакия заплатит 18 млн евро за субсидирование стоимости билетов
Субсидирование стоимости билетов на поезда и автобусы в ответ на рост цен на ГСМ в Европе в октябре будет стоить Словакии 18 миллионов евро, сообщил словацкий... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:49+0300
2026-10-07T19:49+0300
2026-10-07T19:49+0300
бизнес
европа
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Субсидирование стоимости билетов на поезда и автобусы в ответ на рост цен на ГСМ в Европе в октябре будет стоить Словакии 18 миллионов евро, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Кабмин республики в конце сентября одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50% с октября. Администрации городов и регионов Словакии также согласились по предложению кабмина снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах.
"Мы говорим о больших деньгах… В октябре нам это будет стоить 18 миллионов евро", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Он сообщил, что после снижения стоимости проезда на поездах на 50% число пассажиров выросло почти на 25%. Фицо не исключил, что данная мера будет действовать до конца года.
Словакия с октября также ограничила маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе.
Ранее в среду Фицо заявил, что у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными.
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бизнес, европа, словакия, роберт фицо
Бизнес, ЕВРОПА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Словакия заплатит 18 млн евро за субсидирование стоимости билетов
Премьер Фицо: субсидирование стоимости билетов в октябре будет стоить Словакии 18 млн евро
БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Субсидирование стоимости билетов на поезда и автобусы в ответ на рост цен на ГСМ в Европе в октябре будет стоить Словакии 18 миллионов евро, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Кабмин республики в конце сентября одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50% с октября. Администрации городов и регионов Словакии также согласились по предложению кабмина снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах.
"Мы говорим о больших деньгах… В октябре нам это будет стоить 18 миллионов евро", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Он сообщил, что после снижения стоимости проезда на поездах на 50% число пассажиров выросло почти на 25%. Фицо не исключил, что данная мера будет действовать до конца года.
Словакия с октября также ограничила маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе.
Ранее в среду Фицо заявил, что у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными.