Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия получила контроль над строительством АЭС в Ясловске-Богунице - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/slovakija-874051076.html
Словакия получила контроль над строительством АЭС в Ясловске-Богунице
Словакия получила контроль над строительством АЭС в Ясловске-Богунице - 07.10.2026, ПРАЙМ
Словакия получила контроль над строительством АЭС в Ясловске-Богунице
Словакия выкупила у чешской энергетической группы ČEZ акции словацкой атомной энергетической компании JESS, которая займется строительством нового энергоблока... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T22:44+0300
2026-10-07T22:44+0300
словакия
сша
роберт фицо
westinghouse
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874051076.jpg?1791402299
БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Словакия выкупила у чешской энергетической группы ČEZ акции словацкой атомной энергетической компании JESS, которая займется строительством нового энергоблока АЭС в поселке Ясловске-Богунице, таким образом республика получила полный контроль над реализацией этого проекта, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Чешская энергетическая группа ČEZ владела 49% акций словацкой атомной энергетической компании JESS. По данным словацкого телеканала ТА3, Словакия выкупила эти акции за 189,4 миллиона евро. "Мы пришли к соглашению, что Словакия через своих представителей получит 100% этой компании (JESS - ред.), это означает, что в нашем распоряжении будут все документы и разрешения, которые есть у JESS", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3 в среду. По его словам, это позволит Словакии значительно ускорить строительство нового энергоблока АЭС в поселке Ясловске-Богунице. Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС). В январе 2026 года Словакия подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство нового энергоблока американской компанией Westinghouse. В настоящее время в Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" (на западе страны) и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.
словакия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, сша, роберт фицо, westinghouse
СЛОВАКИЯ, США, Роберт Фицо, Westinghouse
22:44 07.10.2026
 
Словакия получила контроль над строительством АЭС в Ясловске-Богунице

Премьер Фицо: Словакия получила полный контроль над строительством АЭС в Ясловске-Богунице

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Словакия выкупила у чешской энергетической группы ČEZ акции словацкой атомной энергетической компании JESS, которая займется строительством нового энергоблока АЭС в поселке Ясловске-Богунице, таким образом республика получила полный контроль над реализацией этого проекта, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Чешская энергетическая группа ČEZ владела 49% акций словацкой атомной энергетической компании JESS. По данным словацкого телеканала ТА3, Словакия выкупила эти акции за 189,4 миллиона евро.
"Мы пришли к соглашению, что Словакия через своих представителей получит 100% этой компании (JESS - ред.), это означает, что в нашем распоряжении будут все документы и разрешения, которые есть у JESS", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3 в среду.
По его словам, это позволит Словакии значительно ускорить строительство нового энергоблока АЭС в поселке Ясловске-Богунице.
Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС). В январе 2026 года Словакия подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство нового энергоблока американской компанией Westinghouse.
В настоящее время в Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" (на западе страны) и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.
 
СЛОВАКИЯСШАРоберт ФицоWestinghouse
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала