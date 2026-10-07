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Словакия получила контроль над строительством АЭС в Ясловске-Богунице

Словакия получила контроль над строительством АЭС в Ясловске-Богунице - 07.10.2026, ПРАЙМ

Словакия получила контроль над строительством АЭС в Ясловске-Богунице

Словакия выкупила у чешской энергетической группы ČEZ акции словацкой атомной энергетической компании JESS, которая займется строительством нового энергоблока... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T22:44+0300

2026-10-07T22:44+0300

2026-10-07T22:44+0300

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БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Словакия выкупила у чешской энергетической группы ČEZ акции словацкой атомной энергетической компании JESS, которая займется строительством нового энергоблока АЭС в поселке Ясловске-Богунице, таким образом республика получила полный контроль над реализацией этого проекта, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Чешская энергетическая группа ČEZ владела 49% акций словацкой атомной энергетической компании JESS. По данным словацкого телеканала ТА3, Словакия выкупила эти акции за 189,4 миллиона евро. "Мы пришли к соглашению, что Словакия через своих представителей получит 100% этой компании (JESS - ред.), это означает, что в нашем распоряжении будут все документы и разрешения, которые есть у JESS", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3 в среду. По его словам, это позволит Словакии значительно ускорить строительство нового энергоблока АЭС в поселке Ясловске-Богунице. Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС). В январе 2026 года Словакия подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство нового энергоблока американской компанией Westinghouse. В настоящее время в Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" (на западе страны) и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.

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словакия, сша, роберт фицо, westinghouse