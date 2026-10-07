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Британская Королевская почта сократит до 2,5 тысяч сотрудников - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Британская Королевская почта сократит до 2,5 тысяч сотрудников
Британская Королевская почта сократит до 2,5 тысяч сотрудников - 07.10.2026, ПРАЙМ
Британская Королевская почта сократит до 2,5 тысяч сотрудников
Британская национальная почтовая служба Royal Mail сократит до 2,5 тысячи сотрудников до конца 2027 года в рамках повышения эффективности, пишет газета... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:13+0300
2026-10-07T15:20+0300
технологии
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ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Британская национальная почтовая служба Royal Mail сократит до 2,5 тысячи сотрудников до конца 2027 года в рамках повышения эффективности, пишет газета Telegraph. "Royal Mail сократит до 2 500 рабочих мест из-за резкого снижения спроса на отправку писем", - говорится в материале. Отмечается, что сокращения будут проведены до конца 2027 года в как рамках реорганизации головного офиса Королевской почты, так и за счет сокращения периферийных функций. Сокращения не затронут рядовых почтальонов, сортировщиков и водителей, подчеркивается в материале. В Royal Mail заявили изданию, что реорганизация направлена на повышение эффективности внутри компании. За последние четыре года Королевская почта понесла убытки в размере почти 800 миллионов фунтов стерлингов (1 миллиард долларов). При этом за последние 20 лет объем отправок писем сократился на 70%.
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40
192
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технологии
Технологии
15:13 07.10.2026 (обновлено: 15:20 07.10.2026)
 
Британская Королевская почта сократит до 2,5 тысяч сотрудников

Telegraph: британская Королевская почта сократит до 2,5 тысяч сотрудников до 2028 года

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ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Британская национальная почтовая служба Royal Mail сократит до 2,5 тысячи сотрудников до конца 2027 года в рамках повышения эффективности, пишет газета Telegraph.
"Royal Mail сократит до 2 500 рабочих мест из-за резкого снижения спроса на отправку писем", - говорится в материале.
Отмечается, что сокращения будут проведены до конца 2027 года в как рамках реорганизации головного офиса Королевской почты, так и за счет сокращения периферийных функций. Сокращения не затронут рядовых почтальонов, сортировщиков и водителей, подчеркивается в материале.
В Royal Mail заявили изданию, что реорганизация направлена на повышение эффективности внутри компании.
За последние четыре года Королевская почта понесла убытки в размере почти 800 миллионов фунтов стерлингов (1 миллиард долларов). При этом за последние 20 лет объем отправок писем сократился на 70%.
 
Технологии
 
 
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