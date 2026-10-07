https://1prime.ru/20261007/sluzhba-874033881.html

Британская Королевская почта сократит до 2,5 тысяч сотрудников

Британская Королевская почта сократит до 2,5 тысяч сотрудников - 07.10.2026, ПРАЙМ

Британская Королевская почта сократит до 2,5 тысяч сотрудников

Британская национальная почтовая служба Royal Mail сократит до 2,5 тысячи сотрудников до конца 2027 года в рамках повышения эффективности, пишет газета... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:13+0300

2026-10-07T15:13+0300

2026-10-07T15:20+0300

технологии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874033881.jpg?1791375642

ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Британская национальная почтовая служба Royal Mail сократит до 2,5 тысячи сотрудников до конца 2027 года в рамках повышения эффективности, пишет газета Telegraph. "Royal Mail сократит до 2 500 рабочих мест из-за резкого снижения спроса на отправку писем", - говорится в материале. Отмечается, что сокращения будут проведены до конца 2027 года в как рамках реорганизации головного офиса Королевской почты, так и за счет сокращения периферийных функций. Сокращения не затронут рядовых почтальонов, сортировщиков и водителей, подчеркивается в материале. В Royal Mail заявили изданию, что реорганизация направлена на повышение эффективности внутри компании. За последние четыре года Королевская почта понесла убытки в размере почти 800 миллионов фунтов стерлингов (1 миллиард долларов). При этом за последние 20 лет объем отправок писем сократился на 70%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии