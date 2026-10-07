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СМИ: бюджет ЕС на 2028-2034 годы из-за инфляции оказался меньше текущего

СМИ: бюджет ЕС на 2028-2034 годы из-за инфляции оказался меньше текущего - 07.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: бюджет ЕС на 2028-2034 годы из-за инфляции оказался меньше текущего

Предложенный Еврокомиссией "рекордный" бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере почти 2 триллионов евро из-за ускорения инфляции в Европе фактически оказался... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:40+0300

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2026-10-07T10:40+0300

финансы

мировая экономика

европа

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Предложенный Еврокомиссией "рекордный" бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере почти 2 триллионов евро из-за ускорения инфляции в Европе фактически оказался меньше даже действующего семилетнего бюджета объединения, сообщает газета Rapporteur со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии (ЕК) от 2 октября. "С точки зрения возможностей расходования средств следующий проект многолетнего бюджета составляет 1,11% ВНД (валового национального дохода - ред.), что ниже относительного размера бюджета на 2021-2027 годы на момент его принятия", - говорится в документе Еврокомиссии, с которым ознакомилось издание. В нем также указывается, что относительный размер совокупных национальных взносов 27 стран ЕС, как ожидается, сократится. Как отмечает Rapporteur, эти данные расходятся с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая называла предложенный бюджет "самым амбициозным в истории". При представлении проекта в июле прошлого года его объем соответствовал 1,15% ВНД ЕС, тогда как действующий бюджет на 2021-2027 годы при его принятии составлял 1,13%. Сокращение реального объема связано с тем, что инфляция превысила используемый Еврокомиссией для индексации бюджета дефлятор в 2%. Согласно последнему экономическому прогнозу ЕС, средняя инфляция в объединении по итогам текущего года ожидается на уровне 3,1%, тогда как при первоначальных расчетах бюджета исходили из показателя 1,9%. При этом группа северных стран ЕС во главе с Германией требует дополнительно сократить предложенный Еврокомиссией бюджет на "несколько сотен миллиардов евро". Против этого выступает ряд южных и восточных стран, указывающих, что проект уже предусматривает значительное сокращение расходов на сельское хозяйство и региональную политику. Европарламент, напротив, предлагает увеличить бюджет после 2027 года до 1,27% ВНД ЕС без учета выплат по долгам ковидного периода, чтобы обеспечить реальный рост расходов объединения. ВНД - это аналог ВВП (валового внутреннего продукта), но в отличие от ВВП, учитывающего экономическую деятельность налоговых резидентов и нерезидентов на территории страны, ВНД суммирует такую деятельность только резидентов, но зато без географической привязки - то есть и за границей.

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финансы, мировая экономика, европа, германия, урсула фон дер ляйен, ес