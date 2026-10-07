Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: бюджет ЕС на 2028-2034 годы из-за инфляции оказался меньше текущего - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/smi-874017438.html
СМИ: бюджет ЕС на 2028-2034 годы из-за инфляции оказался меньше текущего
СМИ: бюджет ЕС на 2028-2034 годы из-за инфляции оказался меньше текущего - 07.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: бюджет ЕС на 2028-2034 годы из-за инфляции оказался меньше текущего
Предложенный Еврокомиссией "рекордный" бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере почти 2 триллионов евро из-за ускорения инфляции в Европе фактически оказался... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:40+0300
2026-10-07T10:40+0300
финансы
мировая экономика
европа
германия
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/78/838107809_0:17:3610:2048_1920x0_80_0_0_248385f8f1a2fec42e08ccc0005b383c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Предложенный Еврокомиссией "рекордный" бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере почти 2 триллионов евро из-за ускорения инфляции в Европе фактически оказался меньше даже действующего семилетнего бюджета объединения, сообщает газета Rapporteur со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии (ЕК) от 2 октября. "С точки зрения возможностей расходования средств следующий проект многолетнего бюджета составляет 1,11% ВНД (валового национального дохода - ред.), что ниже относительного размера бюджета на 2021-2027 годы на момент его принятия", - говорится в документе Еврокомиссии, с которым ознакомилось издание. В нем также указывается, что относительный размер совокупных национальных взносов 27 стран ЕС, как ожидается, сократится. Как отмечает Rapporteur, эти данные расходятся с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая называла предложенный бюджет "самым амбициозным в истории". При представлении проекта в июле прошлого года его объем соответствовал 1,15% ВНД ЕС, тогда как действующий бюджет на 2021-2027 годы при его принятии составлял 1,13%. Сокращение реального объема связано с тем, что инфляция превысила используемый Еврокомиссией для индексации бюджета дефлятор в 2%. Согласно последнему экономическому прогнозу ЕС, средняя инфляция в объединении по итогам текущего года ожидается на уровне 3,1%, тогда как при первоначальных расчетах бюджета исходили из показателя 1,9%. При этом группа северных стран ЕС во главе с Германией требует дополнительно сократить предложенный Еврокомиссией бюджет на "несколько сотен миллиардов евро". Против этого выступает ряд южных и восточных стран, указывающих, что проект уже предусматривает значительное сокращение расходов на сельское хозяйство и региональную политику. Европарламент, напротив, предлагает увеличить бюджет после 2027 года до 1,27% ВНД ЕС без учета выплат по долгам ковидного периода, чтобы обеспечить реальный рост расходов объединения. ВНД - это аналог ВВП (валового внутреннего продукта), но в отличие от ВВП, учитывающего экономическую деятельность налоговых резидентов и нерезидентов на территории страны, ВНД суммирует такую деятельность только резидентов, но зато без географической привязки - то есть и за границей.
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/78/838107809_742:0:3473:2048_1920x0_80_0_0_649f71a01e95ae48d7d6ad0be93b3564.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, европа, германия, урсула фон дер ляйен, ес
Финансы, Мировая экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
10:40 07.10.2026
 
СМИ: бюджет ЕС на 2028-2034 годы из-за инфляции оказался меньше текущего

Rapporteur: предложенный ЕК бюджет ЕС на 2028-2034 годы оказался ниже текущего

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Предложенный Еврокомиссией "рекордный" бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере почти 2 триллионов евро из-за ускорения инфляции в Европе фактически оказался меньше даже действующего семилетнего бюджета объединения, сообщает газета Rapporteur со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии (ЕК) от 2 октября.
"С точки зрения возможностей расходования средств следующий проект многолетнего бюджета составляет 1,11% ВНД (валового национального дохода - ред.), что ниже относительного размера бюджета на 2021-2027 годы на момент его принятия", - говорится в документе Еврокомиссии, с которым ознакомилось издание.
В нем также указывается, что относительный размер совокупных национальных взносов 27 стран ЕС, как ожидается, сократится.
Как отмечает Rapporteur, эти данные расходятся с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая называла предложенный бюджет "самым амбициозным в истории". При представлении проекта в июле прошлого года его объем соответствовал 1,15% ВНД ЕС, тогда как действующий бюджет на 2021-2027 годы при его принятии составлял 1,13%.
Сокращение реального объема связано с тем, что инфляция превысила используемый Еврокомиссией для индексации бюджета дефлятор в 2%. Согласно последнему экономическому прогнозу ЕС, средняя инфляция в объединении по итогам текущего года ожидается на уровне 3,1%, тогда как при первоначальных расчетах бюджета исходили из показателя 1,9%.
При этом группа северных стран ЕС во главе с Германией требует дополнительно сократить предложенный Еврокомиссией бюджет на "несколько сотен миллиардов евро". Против этого выступает ряд южных и восточных стран, указывающих, что проект уже предусматривает значительное сокращение расходов на сельское хозяйство и региональную политику.
Европарламент, напротив, предлагает увеличить бюджет после 2027 года до 1,27% ВНД ЕС без учета выплат по долгам ковидного периода, чтобы обеспечить реальный рост расходов объединения.
ВНД - это аналог ВВП (валового внутреннего продукта), но в отличие от ВВП, учитывающего экономическую деятельность налоговых резидентов и нерезидентов на территории страны, ВНД суммирует такую деятельность только резидентов, но зато без географической привязки - то есть и за границей.
 
ФинансыМировая экономикаЕВРОПАГЕРМАНИЯУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала