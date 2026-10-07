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FT: SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов для покупки чипов Nvidia

FT: SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов для покупки чипов Nvidia - 07.10.2026, ПРАЙМ

FT: SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов для покупки чипов Nvidia

Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска планирует привлечь около 40 миллиардов долларов для покупки микропроцессоры и интегральные микросхемы Nvidia, сообщает... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:05+0300

2026-10-07T12:05+0300

2026-10-07T12:05+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска планирует привлечь около 40 миллиардов долларов для покупки микропроцессоры и интегральные микросхемы Nvidia, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "SpaceX Илона Маска планирует привлечь 40 миллиардов долларов в рамках финансирования, возглавляемого Apollo Global Management, для приобретения чипов Nvidia, поскольку группа, занимающаяся искусственным интеллектом и ракетостроением, усиливает свою ставку на передовые технологии производителя чипов", - пишет газета. По словам источников, компания рассчитывает получить около 10 миллиардов долларов в виде банковских кредитов и еще 30 миллиардов за счет выпуска долговых бумаг инвестиционного уровня. Apollo организует размещение и поможет продать долговые бумаги широкому кругу инвесторов. Ожидается, что чипы Nvidia будут закуплены для инфраструктуры SpaceX, связанной с искусственным интеллектом, уточняет издание. При этом инвесторы, к которым SpaceX обращалась с предложениями о финансировании, заявили, что получили лишь короткое двустраничное письмо с описанием соглашения, содержащее изображения космоса и стрелку, указывающую на то, что компания собирается построить центры обработки данных "где-то во Вселенной", передает Financial Times. В августе компании заявляли, что будут совместно развивать проект центра обработки данных (ЦОДа) для искусственного интеллекта в космосе. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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технологии, бизнес, калифорния, spacex, nvidia, financial times