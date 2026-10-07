Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов для покупки чипов Nvidia - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/smi-874021353.html
FT: SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов для покупки чипов Nvidia
FT: SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов для покупки чипов Nvidia - 07.10.2026, ПРАЙМ
FT: SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов для покупки чипов Nvidia
Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска планирует привлечь около 40 миллиардов долларов для покупки микропроцессоры и интегральные микросхемы Nvidia, сообщает... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:05+0300
2026-10-07T12:05+0300
технологии
бизнес
калифорния
spacex
nvidia
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска планирует привлечь около 40 миллиардов долларов для покупки микропроцессоры и интегральные микросхемы Nvidia, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "SpaceX Илона Маска планирует привлечь 40 миллиардов долларов в рамках финансирования, возглавляемого Apollo Global Management, для приобретения чипов Nvidia, поскольку группа, занимающаяся искусственным интеллектом и ракетостроением, усиливает свою ставку на передовые технологии производителя чипов", - пишет газета. По словам источников, компания рассчитывает получить около 10 миллиардов долларов в виде банковских кредитов и еще 30 миллиардов за счет выпуска долговых бумаг инвестиционного уровня. Apollo организует размещение и поможет продать долговые бумаги широкому кругу инвесторов. Ожидается, что чипы Nvidia будут закуплены для инфраструктуры SpaceX, связанной с искусственным интеллектом, уточняет издание. При этом инвесторы, к которым SpaceX обращалась с предложениями о финансировании, заявили, что получили лишь короткое двустраничное письмо с описанием соглашения, содержащее изображения космоса и стрелку, указывающую на то, что компания собирается построить центры обработки данных "где-то во Вселенной", передает Financial Times. В августе компании заявляли, что будут совместно развивать проект центра обработки данных (ЦОДа) для искусственного интеллекта в космосе. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
калифорния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, калифорния, spacex, nvidia, financial times
Технологии, Бизнес, Калифорния, SpaceX, Nvidia, Financial Times
12:05 07.10.2026
 
FT: SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов для покупки чипов Nvidia

FT: SpaceX планирует привлечь $40 млрд для покупки микропроцессоров и чипов Nvidia

CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus / Elon MuskВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus / Elon Musk
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска планирует привлечь около 40 миллиардов долларов для покупки микропроцессоры и интегральные микросхемы Nvidia, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"SpaceX Илона Маска планирует привлечь 40 миллиардов долларов в рамках финансирования, возглавляемого Apollo Global Management, для приобретения чипов Nvidia, поскольку группа, занимающаяся искусственным интеллектом и ракетостроением, усиливает свою ставку на передовые технологии производителя чипов", - пишет газета.
По словам источников, компания рассчитывает получить около 10 миллиардов долларов в виде банковских кредитов и еще 30 миллиардов за счет выпуска долговых бумаг инвестиционного уровня. Apollo организует размещение и поможет продать долговые бумаги широкому кругу инвесторов.
Ожидается, что чипы Nvidia будут закуплены для инфраструктуры SpaceX, связанной с искусственным интеллектом, уточняет издание.
При этом инвесторы, к которым SpaceX обращалась с предложениями о финансировании, заявили, что получили лишь короткое двустраничное письмо с описанием соглашения, содержащее изображения космоса и стрелку, указывающую на то, что компания собирается построить центры обработки данных "где-то во Вселенной", передает Financial Times.
В августе компании заявляли, что будут совместно развивать проект центра обработки данных (ЦОДа) для искусственного интеллекта в космосе.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
ТехнологииБизнесКалифорнияSpaceXNvidiaFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала