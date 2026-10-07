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СМИ: Китай отклонил просьбу ЕС о сокращении экспорта гибридных автомобилей
СМИ: Китай отклонил просьбу ЕС о сокращении экспорта гибридных автомобилей - 07.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Китай отклонил просьбу ЕС о сокращении экспорта гибридных автомобилей
Китай отклонил просьбу Евросоюза о сокращении экспорта гибридных автомобилей на рынок блока, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T22:20+0300
2026-10-07T22:20+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Китай отклонил просьбу Евросоюза о сокращении экспорта гибридных автомобилей на рынок блока, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз попросил власти КНР сократить экспорт гибридных автомобилей на рынок блока, чтобы его доля составляла примерно 15%. По словам издания, Брюссель хочет, чтобы Пекин "обуздал" свое производство машин, в противном случае КНР может столкнуться с более высокими пошлинами на свою продукцию. "Китай отклонил просьбу ЕС добровольно ограничить резко возросший экспорт гибридных автомобилей в страны блока", - говорится в сообщении. По информации источников издания, теперь Еврокомиссия теперь надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных автомобилей. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в случае ограничений со стороны Евросоюза на поставки гибридных автомобилей на европейский рынок.
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бизнес, газ, китай, пекин, брюссель, ес, financial times
Бизнес, Газ, КИТАЙ, Пекин, Брюссель, ЕС, Financial Times
СМИ: Китай отклонил просьбу ЕС о сокращении экспорта гибридных автомобилей
FT: Китай отклонил просьбу Евросоюза о сокращении экспорта гибридных автомобилей
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Китай отклонил просьбу Евросоюза о сокращении экспорта гибридных автомобилей на рынок блока, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее Financial Times
со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз
попросил власти КНР
сократить экспорт гибридных автомобилей на рынок блока, чтобы его доля составляла примерно 15%. По словам издания, Брюссель
хочет, чтобы Пекин
"обуздал" свое производство машин, в противном случае КНР может столкнуться с более высокими пошлинами на свою продукцию.
"Китай отклонил просьбу ЕС добровольно ограничить резко возросший экспорт гибридных автомобилей в страны блока", - говорится в сообщении.
По информации источников издания, теперь Еврокомиссия теперь надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных автомобилей.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в случае ограничений со стороны Евросоюза на поставки гибридных автомобилей на европейский рынок.