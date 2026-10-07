https://1prime.ru/20261007/smi-874050575.html

СМИ: Китай отклонил просьбу ЕС о сокращении экспорта гибридных автомобилей

СМИ: Китай отклонил просьбу ЕС о сокращении экспорта гибридных автомобилей - 07.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Китай отклонил просьбу ЕС о сокращении экспорта гибридных автомобилей

Китай отклонил просьбу Евросоюза о сокращении экспорта гибридных автомобилей на рынок блока, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T22:20+0300

2026-10-07T22:20+0300

2026-10-07T22:20+0300

бизнес

газ

китай

пекин

брюссель

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864745939_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_2d1d4553f34e16dbc4ceadbb55c04bd8.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Китай отклонил просьбу Евросоюза о сокращении экспорта гибридных автомобилей на рынок блока, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз попросил власти КНР сократить экспорт гибридных автомобилей на рынок блока, чтобы его доля составляла примерно 15%. По словам издания, Брюссель хочет, чтобы Пекин "обуздал" свое производство машин, в противном случае КНР может столкнуться с более высокими пошлинами на свою продукцию. "Китай отклонил просьбу ЕС добровольно ограничить резко возросший экспорт гибридных автомобилей в страны блока", - говорится в сообщении. По информации источников издания, теперь Еврокомиссия теперь надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных автомобилей. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в случае ограничений со стороны Евросоюза на поставки гибридных автомобилей на европейский рынок.

китай

пекин

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, газ, китай, пекин, брюссель, ес, financial times