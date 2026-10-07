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Малийская компания подписала с "КАМАЗом" контракт на поставку машин

Малийская компания подписала с "КАМАЗом" контракт на поставку машин - 07.10.2026, ПРАЙМ

Малийская компания подписала с "КАМАЗом" контракт на поставку машин

Малийская компания SMTL-SA подписала с российской компанией "КАМАЗ" контракт на приобретение и поставку транспортных средств на сумму более 30 миллиардов... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:55+0300

2026-10-07T18:55+0300

2026-10-07T19:02+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Малийская компания SMTL-SA подписала с российской компанией "КАМАЗ" контракт на приобретение и поставку транспортных средств на сумму более 30 миллиардов западноафриканских франков (около 51,5 миллиона долларов), сообщило в среду малийское издание Afrikinfos Mali. "Помимо поставки транспортных средств, обязательства сторон включают создание центра технического обслуживания в Бамако, поставки запасных частей, а также передачу технологий", - приводит издание слова генерального директора SMTL-SA полковника Джибрила Харуна. Церемония подписания состоялась в Бамако в присутствии министра экономики и финансов Мали и министра транспорта и инфраструктуры. Согласно изданию, соглашение также предусматривает обучение малийских специалистов в Казани и в перспективе создание в Бамако предприятия по сборке автомобилей "КАМАЗ".

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бизнес, промышленность, мали, казань, камаз