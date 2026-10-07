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Африканский союз откроет собственное кредитное рейтинговое агентство

Африканский союз откроет собственное кредитное рейтинговое агентство - 07.10.2026, ПРАЙМ

Африканский союз откроет собственное кредитное рейтинговое агентство

Африканский союз в среду откроет собственное Африканское кредитное рейтинговое агентство (AfCRA) в столице Маврикия Порт-Луи, говорится в сообщении на сайте... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T00:19+0300

2026-10-07T00:19+0300

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финансы

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Африканский союз в среду откроет собственное Африканское кредитное рейтинговое агентство (AfCRA) в столице Маврикия Порт-Луи, говорится в сообщении на сайте организации. "AfCRA призвано укрепить систему оценки африканских государств, субнациональных образований и компаний на международных финансовых рынках за счет более качественных данных, экспертизы и учета особенностей африканского кредитного риска", - говорится в сообщении Афросоюза. Инициатива реализуется Африканским механизмом коллегиального обзора (APRM) по мандату Афросоюза. По данным южноафриканского издания EWN, африканские страны и компании исторически сталкивались с более высокой "премией за риск" на мировых рынках капитала из-за оценок внешних рейтинговых агентств. Новое агентство должно в большей степени учитывать африканский контекст при оценке кредитоспособности стран и компаний. По словам основателя консалтинговой фирмы Tribe Africa Advisory Рутендо Хвиндингви, важнейшими условиями работы нового рейтингового агентства станут устойчивость и независимость. Ранее агентство Рейтер передавало, что африканские правительства рассматривают AfCRA как альтернативу оценкам крупнейших мировых рейтинговых агентств, включая Fitch, Moody's и S&P Global.

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финансы, маврикий, африканский союз, fitch ratings, fitch