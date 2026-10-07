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Китай и США: технологическое соперничество перекраивает мировую экономику

Китай и США: технологическое соперничество перекраивает мировую экономику - 07.10.2026, ПРАЙМ

Китай и США: технологическое соперничество перекраивает мировую экономику

В последнее время актуализировались многие вопросы, связанные с изменением глобального миропорядка, с построением нового, многополярного видения международных... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T05:05+0300

2026-10-07T05:05+0300

2026-10-07T05:05+0300

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. В последнее время актуализировались многие вопросы, связанные с изменением глобального миропорядка, с построением нового, многополярного видения международных отношений. В данном контексте одним из сложнейших вопросов становится обострение стратегической конкуренции Китая и США, а также встраивание других стран в систему этой конкуренции.За последние два-три десятилетия Китай постепенно превращался в экономическую сверхдержаву, демонстрируя необычно высокие темпы экономического роста начиная с 1980-х годов, что позволило ему стать ключевым экспортером промышленной продукции. США изначально проводили политику, нацеленную на сдерживание Китая, однако в последнее десятилетие (с 2017 года, еще с первого срока Трампа) эта политика становилась все более агрессивной, основанной на жестком торговом протекционизме по отношению к товарам и технологиям китайского происхождения.Таким образом, проблемы стратегической конкуренции США и Китая обострились именно в последнее десятилетие, при Трампе и Байдене. Позиция США стала сводиться к тому, что Китай несправедливо использовал экономическую глобализацию, подрывая экономическую мощь США за счет недобросовестных торговых практик.США, утрачивая свое влияние на многие страны на протяжении десятилетий, в том числе в результате ряда военных неудач (Афганистан, Вьетнам, Ирак), все же сохраняют значительное экономическое и дипломатическое влияние на многие страны, и, соответственно, не могут не опасаться, что в этих странах начнет доминировать Китай (к слову, это доминирование Китая в торговле уже распространяется на многие страны Азии, которые раньше находились в спектре прямых интересов США).Китай не только фактически возглавляет "Глобальный Юг", то есть развивающиеся страны, но и выстраивает вокруг них свою торговлю, инвестиции и глобальные цепочки создания стоимости. В условиях ослабления Европы все страны мира концентрируются вокруг двух новых центров экономического влияния – США и Китая, - и это обстоятельство еще больше усиливает их стратегическую конкуренцию.Экономическая конкуренция между Китаем и США охватывает несколько ключевых сфер, включая полупроводники, критические минералы и искусственный интеллект. Именно по этим направлениям стороны стремятся обоюдно противодействовать друг другу, что выражается, в частности, в налаживании как Китаем, так и США альтернативных партнеров на региональных рынках.Для Китая, в частности, таким партнером становится Россия, сотрудничество с которой резко усилилось за последние пять лет, а влияние Китая на российский рынок возросло. Позиция Китая в части стратегической конкуренции основана на том, что необходимо стремиться к самообеспечению и локализации критически значимой продукции. Такой подход зафиксирован в документах, определяющих экономическое планирование и промышленную политику страны. Фактически речь идет о том, что Китай стремится вытеснить иностранных (включая американских) игроков со своего рынка и одновременно усилить свое влияние на мировые рынки.Логика геоэкономической фрагментации мировой экономики в последние годы лишь усилила стремление стран к экономическому и технологическому суверенитету, что, вероятно, способно усиливать позиции Китая и ослаблять влияние США. Дополнительно Китай переносит свое влияние в плоскость БРИКС, где на уровне ключевых развивающихся стран, включая Россию, Китай укрепляет свое не только региональное (как это уже имеет место быть в Азии), но и глобальное доминирование. Важно, что в экономическом плане Китай продолжает активно сотрудничать и с Ираном, и с Россией – странами, находящимися в фактическом военном противостоянии с Западом.Следует также упомянуть влияние БРИКС, а также Шанхайской организации сотрудничества в усилении конкурентных позиций Китая, поскольку эти организации во многом способствуют развитию экономического и (что также очень важно) политического сотрудничества развивающихся страна. Кроме того, такие организации ослабляют возможности США проецировать свое глобальное экономическое и политическое влияние.Китаю очень непросто конкурировать с США, поскольку, помимо США, он испытывает давление и со стороны Европы, которая вводит все больше барьеров для товаров и технологий китайского происхождения. Кроме того, Китай имеет давние разногласия с Индией, которая совместно (хотя бы на уровне БРИКС) пока не готова демонстрировать открытую конфронтацию США. Некоторые структурные экономические проблемы, в частности, хронический кризис на рынке недвижимости, также усложняет конкурентные позиции Китая. Однако и американская экономика сталкивается со все новыми вызовами, в том числе обусловленными растущей конкуренцией с Китаем.Вероятнее всего, что разобщение между США и Китаем в перспективе будет усиливаться, и эти две страны будут формировать собственные цепочки поставок и все сильнее использовать экспортный контроль в регулировании внешнеэкономических связей. При этом технологическая конкуренция стран будет основным маркером их экономического противостояния. Россия и Китая, по всей видимости, будут усиливать экономическое и технологическое взаимодействие. США, в свою очередь, во-первых, будет необходим поиск стран, которыми могут стать их стратегическими союзниками, а, во-вторых, искать точки и опоры продолжения взаимовыгодного сотрудничества как с Китаем, так и с Россией.Автор: Владимир Строев, ректор Государственного университета управления, д.э.н, профессор

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Владимир Строев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/06/873973484_191:0:991:800_100x100_80_0_0_fd3278615ef07b2cecef13ac31389fdb.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Строев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/06/873973484_191:0:991:800_100x100_80_0_0_fd3278615ef07b2cecef13ac31389fdb.jpg

мнения аналитиков, китай, сша, азия, мировая экономика