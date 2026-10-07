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Сотрудники "Камаза" уйдут в корпоративный отпуск на три недели

Сотрудники "Камаза" уйдут в корпоративный отпуск на три недели - 07.10.2026, ПРАЙМ

Сотрудники "Камаза" уйдут в корпоративный отпуск на три недели

Сотрудники "Камаза" в следующем году уйдут в ежегодный оплачиваемый корпоративный отпуск на три недели с 5 по 25 июля, сообщила пресс-служба концерна. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:36+0300

2026-10-07T10:36+0300

2026-10-07T10:36+0300

бизнес

камаз

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Сотрудники "Камаза" в следующем году уйдут в ежегодный оплачиваемый корпоративный отпуск на три недели с 5 по 25 июля, сообщила пресс-служба концерна. "В соответствии с распоряжением-постановлением "О предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков работникам ПАО "Камаз" в 2027 году", корпоративный отпуск запланирован в количестве 21 календарного дня на период с 5 по 25 июля (21 календарный день)", - говорится в сообщении. Оставшиеся семь календарных дней оплачиваемого отпуска и дни дополнительного отпуска будут предоставлены в течение года равномерно, в соответствии с утвержденным графиком, уточняется в сообщении. В пресс-службе напомнили, что практика единого корпоративного отпуска применяется на "Камазе" с 2010 года. Впрочем, часть персонала в эти дни останется работать в обычном режиме. Это сотрудники, занятые реализацией, ремонтом оборудования и экспертизой его диагностики, годовой инвентаризацией, отчетностью, а также сотрудники, в обязанности которых входит расчет и начисление зарплаты, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений. Всем вышеуказанным сотрудникам ежегодный основной и дополнительные отпуска предоставляются в течение года равномерно, в соответствии с утвержденным графиком отпусков, уточнили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, камаз