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Совет директоров "Селигдара" одобрил выход из "Бета Минерал"

Совет директоров "Селигдара" одобрил выход из "Бета Минерал" - 07.10.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Селигдара" одобрил выход из "Бета Минерал"

Совет директоров "Селигдара" одобрил выход из компании "Бета Минерал" путем реализации опциона пут по продаже 75% доли в предприятии в пользу ООО "РГ Партнер",... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T20:23+0300

2026-10-07T20:23+0300

2026-10-07T20:23+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Селигдара" одобрил выход из компании "Бета Минерал" путем реализации опциона пут по продаже 75% доли в предприятии в пользу ООО "РГ Партнер", которое связано с "Росгеологией", сообщил полиметаллический холдинг. "Принять решение о прекращении участия ПАО "Селигдар" в ООО "Бета Минерал" путем реализации опциона пут по продаже принадлежащей ПАО "Селигдар" доли в уставном капитале ООО "Бета Минерал" в размере 75% в пользу ООО "РГ Партнер", - сказано в сообщении. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Бета Минерал" с 2024 года на 75% принадлежит "Селигдару". В 2023 году предприятие получило лицензию на участок недр Хатыстахская перспективная площадь с запасами рудного золота в Якутии. При этом долей в 24,75% владеет ООО "РГ Партнер", а 0,25% - ООО "РГ Проект". Предприятие "РГ Партнер" в свою очередь на 99,9% принадлежит АО "Геокарта", единственным акционером которого значится "Росгеология". "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.

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бизнес, якутия, бурятия, иркутская область, росгеология