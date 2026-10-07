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Экспорт фармпродукции из США в Россию в августе упал почти втрое - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Экспорт фармпродукции из США в Россию в августе упал почти втрое
Экспорт фармпродукции из США в Россию в августе упал почти втрое - 07.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт фармпродукции из США в Россию в августе упал почти втрое
Экспорт фармацевтической продукции из Соединенных Штатов в РФ в августе этого года просел почти втрое, до минимумов с лета 2024 года, свидетельствуют данные... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:26+0300
2026-10-07T10:50+0300
россия
мировая экономика
сша
германия
нидерланды
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Экспорт фармацевтической продукции из Соединенных Штатов в РФ в августе этого года просел почти втрое, до минимумов с лета 2024 года, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Так, поставки фармпродукции из США в РФ в августе этого года опустились в 2,9 раза в месячном выражении и на 18% в годовом выражении - до 9,4 миллиона долларов. Это стало минимумом с июля 2024 года. Больше всего российские компании закупали вакцины - на 6,4 миллиона долларов, медикаменты - на 2,2 миллиона, а также материалы для пломбирования зубов (220 тысяч долларов), перевязочные материалы (142 тысячи) и другую фармпродукцию. Суммарно за январь-август из США в РФ прибыло вакцин, медикаментов, перевязочных материалов и прочей продукции, используемой в медицине, на 110,9 миллиона долларов - на 14% меньше, чем за такой же период прошлого года. Всего за август Штаты экспортировали фармпродукции на 7,64 миллиарда долларов. Самые крупные поставки отправились в Германию (752,1 миллиона долларов), Нидерланды (738,4 миллиона), Бельгию (651,7 миллиона), Китай (610,6 миллиона) и Канаду (500 миллионов).
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россия, мировая экономика, сша, германия, нидерланды
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
09:26 07.10.2026 (обновлено: 10:50 07.10.2026)
 
Экспорт фармпродукции из США в Россию в августе упал почти втрое

Экспорт фармпродукции из США в Россию в августе упал почти втрое

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Экспорт фармацевтической продукции из Соединенных Штатов в РФ в августе этого года просел почти втрое, до минимумов с лета 2024 года, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, поставки фармпродукции из США в РФ в августе этого года опустились в 2,9 раза в месячном выражении и на 18% в годовом выражении - до 9,4 миллиона долларов. Это стало минимумом с июля 2024 года.
Больше всего российские компании закупали вакцины - на 6,4 миллиона долларов, медикаменты - на 2,2 миллиона, а также материалы для пломбирования зубов (220 тысяч долларов), перевязочные материалы (142 тысячи) и другую фармпродукцию.
Суммарно за январь-август из США в РФ прибыло вакцин, медикаментов, перевязочных материалов и прочей продукции, используемой в медицине, на 110,9 миллиона долларов - на 14% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Всего за август Штаты экспортировали фармпродукции на 7,64 миллиарда долларов. Самые крупные поставки отправились в Германию (752,1 миллиона долларов), Нидерланды (738,4 миллиона), Бельгию (651,7 миллиона), Китай (610,6 миллиона) и Канаду (500 миллионов).
 
РОССИЯМировая экономикаСШАГЕРМАНИЯНИДЕРЛАНДЫ
 
 
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