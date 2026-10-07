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"Катастрофический сценарий": в США предрекли эпоху жесткой экономии

"Катастрофический сценарий": в США предрекли эпоху жесткой экономии - 07.10.2026, ПРАЙМ

"Катастрофический сценарий": в США предрекли эпоху жесткой экономии

США приближаются к эпохе жесткой экономии, поскольку обслуживание госдолга становится одной из главных статей расходов, пишет журнал The American Conservative. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:55+0300

2026-10-07T12:55+0300

2026-10-07T12:55+0300

сша

мировая экономика

госдолг

госдолг сша

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. США приближаются к эпохе жесткой экономии, поскольку обслуживание госдолга становится одной из главных статей расходов, пишет журнал The American Conservative.Как отмечает издание, расходы на обслуживание долга достигли 1,2 триллиона долларов в год, что составляет 19% федеральных расходов, уступая по этому показателю только тратам на программы социального обеспечения."Рост расходов на обслуживание долга, даже если удастся избежать катастрофического сценария, продолжит тормозить финансирование других приоритетных направлений", — подчеркивается в публикации.Издание добавляет, что ситуация усугубляется ужесточением кредитной политики даже без учета повышения базовых процентных ставок Федеральной резервной системой."Ужесточение кредитной политики сдерживает рост, а снижение его темпов означает уменьшение поступлений в бюджет, в то время как обслуживание американского государственного долга становится все дороже", — уточняет автор статьи.Он напоминает, что попытки "жесткой экономии" уже были после кризиса 2008 года, но тогда федеральные расходы росли. Кроме того, при президентстве Джо Байдена стимулирование экономики в связи с пандемией COVID-19 и новые пакеты мер, включая зеленую энергетику и полупроводники, обернулись худшей инфляцией с 1980-х годов."Либо американцам придется смириться с перегретой экономикой и сопутствующей инфляцией, либо настанет эпоха жесткой экономии", — заключает автор.

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сша, мировая экономика, госдолг, госдолг сша