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"Катастрофический сценарий": в США предрекли эпоху жесткой экономии - 07.10.2026, ПРАЙМ
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"Катастрофический сценарий": в США предрекли эпоху жесткой экономии
"Катастрофический сценарий": в США предрекли эпоху жесткой экономии - 07.10.2026, ПРАЙМ
"Катастрофический сценарий": в США предрекли эпоху жесткой экономии
США приближаются к эпохе жесткой экономии, поскольку обслуживание госдолга становится одной из главных статей расходов, пишет журнал The American Conservative. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:55+0300
2026-10-07T12:55+0300
сша
мировая экономика
госдолг
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. США приближаются к эпохе жесткой экономии, поскольку обслуживание госдолга становится одной из главных статей расходов, пишет журнал The American Conservative.Как отмечает издание, расходы на обслуживание долга достигли 1,2 триллиона долларов в год, что составляет 19% федеральных расходов, уступая по этому показателю только тратам на программы социального обеспечения."Рост расходов на обслуживание долга, даже если удастся избежать катастрофического сценария, продолжит тормозить финансирование других приоритетных направлений", — подчеркивается в публикации.Издание добавляет, что ситуация усугубляется ужесточением кредитной политики даже без учета повышения базовых процентных ставок Федеральной резервной системой."Ужесточение кредитной политики сдерживает рост, а снижение его темпов означает уменьшение поступлений в бюджет, в то время как обслуживание американского государственного долга становится все дороже", — уточняет автор статьи.Он напоминает, что попытки "жесткой экономии" уже были после кризиса 2008 года, но тогда федеральные расходы росли. Кроме того, при президентстве Джо Байдена стимулирование экономики в связи с пандемией COVID-19 и новые пакеты мер, включая зеленую энергетику и полупроводники, обернулись худшей инфляцией с 1980-х годов."Либо американцам придется смириться с перегретой экономикой и сопутствующей инфляцией, либо настанет эпоха жесткой экономии", — заключает автор.
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сша, мировая экономика, госдолг, госдолг сша
США, Мировая экономика, госдолг, госдолг США
12:55 07.10.2026
 
"Катастрофический сценарий": в США предрекли эпоху жесткой экономии

American Conservative: США приближаются к эпохе жесткой экономии

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. США приближаются к эпохе жесткой экономии, поскольку обслуживание госдолга становится одной из главных статей расходов, пишет журнал The American Conservative.
Как отмечает издание, расходы на обслуживание долга достигли 1,2 триллиона долларов в год, что составляет 19% федеральных расходов, уступая по этому показателю только тратам на программы социального обеспечения.
"Рост расходов на обслуживание долга, даже если удастся избежать катастрофического сценария, продолжит тормозить финансирование других приоритетных направлений", — подчеркивается в публикации.
Издание добавляет, что ситуация усугубляется ужесточением кредитной политики даже без учета повышения базовых процентных ставок Федеральной резервной системой.
"Ужесточение кредитной политики сдерживает рост, а снижение его темпов означает уменьшение поступлений в бюджет, в то время как обслуживание американского государственного долга становится все дороже", — уточняет автор статьи.
Он напоминает, что попытки "жесткой экономии" уже были после кризиса 2008 года, но тогда федеральные расходы росли. Кроме того, при президентстве Джо Байдена стимулирование экономики в связи с пандемией COVID-19 и новые пакеты мер, включая зеленую энергетику и полупроводники, обернулись худшей инфляцией с 1980-х годов.
"Либо американцам придется смириться с перегретой экономикой и сопутствующей инфляцией, либо настанет эпоха жесткой экономии", — заключает автор.
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