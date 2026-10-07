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СМИ: США перехватили 90 поставок биодизеля на Кубу

СМИ: США перехватили 90 поставок биодизеля на Кубу - 07.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: США перехватили 90 поставок биодизеля на Кубу

США перехватили 90 поставок биодизеля на Кубу стоимостью почти 3 миллиона долларов, передает телеканал CBS со ссылкой на американские федеральные ведомства. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:26+0300

2026-10-07T16:26+0300

2026-10-07T16:26+0300

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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. США перехватили 90 поставок биодизеля на Кубу стоимостью почти 3 миллиона долларов, передает телеканал CBS со ссылкой на американские федеральные ведомства. "США перехватили 90 направлявшихся на Кубу партий биодизеля общей стоимостью почти 3 миллиона долларов, расширив введенную Вашингтоном нефтяную блокаду, которую проводит министерство внутренней безопасности США", - говорится в публикации. В таможенно-пограничной службе США заявили об изъятии в порту Эверглейдс в штате Флорида 71 резервуара с примерно 500 тысячами галлонов (1.9 млн литров) биодизеля, и еще 19 партий объемом около 120 тысяч галлонов (454 тысячи литров) было перехвачено в порту Хьюстона в Техасе. По версии министерства внутренней безопасности США, поставки направлялись кубинскому поставщику топлива ENETEC S.A, находящемуся под санкциями Соединенных Штатов. Американские федеральные ведомства якобы несколько недель назад получили разведанные о незаконном вывозе топлива. В начале сентября таможенно-пограничная служба обнаружила поставки биодизеля из портов Флориды и Хьюстона, направлявшиеся в Гавану, сказано в материале. В январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эти меры усугубили дефицит топлива на острове и привели к многодневным отключениям электроэнергии, а также ударили по транспорту, производству продуктов питания, здравоохранению и образованию.

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мировая экономика, сша, куба, вашингтон, дональд трамп, cbs