https://1prime.ru/20261007/stavka-874031452.html
Ставка RUONIA 6 октября снизилась до 13,66%
Ставка RUONIA 6 октября снизилась до 13,66% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 6 октября снизилась до 13,66%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 6 октября, снизилась на... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:51+0300
2026-10-07T14:51+0300
2026-10-07T14:56+0300
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874031452.jpg?1791374210
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 6 октября, снизилась на 0,11 процентного пункта и составила 13,66%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 717,18 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA 6 октября снизилась до 13,66%
Ставка RUONIA 6 октября снизилась на 0,11 процентного пункта и составила 13,66%
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 6 октября, снизилась на 0,11 процентного пункта и составила 13,66%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 717,18 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.