https://1prime.ru/20261007/stavka-874031452.html

Ставка RUONIA 6 октября снизилась до 13,66%

Ставка RUONIA 6 октября снизилась до 13,66% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 6 октября снизилась до 13,66%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 6 октября, снизилась на... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:51+0300

2026-10-07T14:51+0300

2026-10-07T14:56+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 6 октября, снизилась на 0,11 процентного пункта и составила 13,66%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 717,18 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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