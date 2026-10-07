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Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США обновила рекорд

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США обновила рекорд - 07.10.2026, ПРАЙМ

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США обновила рекорд

Средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в США подскочила до 7,49%, обновив рекордный уровень с осени 2023 года, говорится в свежем отчете... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:30+0300

2026-10-07T18:30+0300

2026-10-07T18:30+0300

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ВАШИНГТОН, 7 окт – ПРАЙМ. Средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в США подскочила до 7,49%, обновив рекордный уровень с осени 2023 года, говорится в свежем отчете ассоциации ипотечных банкиров США (Mortgage Bankers Association, MBA). "На прошлой неделе ипотечные ставки поднялись до максимального уровня почти за три года: ставка по 30-летним фиксированным кредитам достигла 7,49% на фоне роста доходности казначейских облигаций и расширения спредов из-за возросшей волатильности ставок", - передает MBA слова своего вице-президента и заместителя главного экономиста Джоэла Кана. Резкий рост стоимости жилищных кредитов продолжается седьмую неделю подряд. За отчетную неделю ставка по стандартным займам выросла сразу на 19 базисных пунктов (с 7,30% до 7,49%), а суммарно за последние три недели прибавила около полупроцента, продемонстрировав самые быстрые темпы разгона с начала 2023 года, согласно отчету. По данным MBA, из-за взлета ставок спрос на ипотеку упал на 4,2%. Сильнее всего пострадало рефинансирование, где число заявок рухнуло на 7,5% до годового минимума, так как брать новые кредиты под такой процент заемщикам стало просто невыгодно.

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