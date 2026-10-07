https://1prime.ru/20261007/stoimost-874011307.html
Стоимость услуг "Почты России" и МФЦ не должна превышать 5 тысяч рублей
Стоимость услуг "Почты России" и МФЦ не должна превышать 5 тысяч рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость услуг "Почты России" и МФЦ не должна превышать 5 тысяч рублей
Стоимость приема и доставки заявлений на получение госуслуг через "Почту России" и многофункциональные центры (МФЦ) не должна превышать 5 тысяч рублей,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T08:32+0300
2026-10-07T08:32+0300
2026-10-07T10:45+0300
бизнес
россия
общество
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874011307.jpg?1791359136
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость приема и доставки заявлений на получение госуслуг через "Почту России" и многофункциональные центры (МФЦ) не должна превышать 5 тысяч рублей, говорится в проекте постановления правительства. Проект постановления правительства устанавливает правила использования средств, которые "Почта России" и МФЦ получают за прием и доставку заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку и вручение готовых документов заявителям. "Плата за оказание услуг... устанавливается в размере, не превышающем 5 тысяч рублей", - сказано в документе. Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , почта россии
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Почта России
Стоимость услуг "Почты России" и МФЦ не должна превышать 5 тысяч рублей
Стоимость приема заявлений через "Почту России" и МФЦ не должна превышать 5 тысяч рублей
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость приема и доставки заявлений на получение госуслуг через "Почту России" и многофункциональные центры (МФЦ) не должна превышать 5 тысяч рублей, говорится в проекте постановления правительства.
Проект постановления правительства устанавливает правила использования средств, которые "Почта России" и МФЦ получают за прием и доставку заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку и вручение готовых документов заявителям.
"Плата за оказание услуг... устанавливается в размере, не превышающем 5 тысяч рублей", - сказано в документе.
Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года.