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Стоимость услуг "Почты России" и МФЦ не должна превышать 5 тысяч рублей

Стоимость услуг "Почты России" и МФЦ не должна превышать 5 тысяч рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Стоимость услуг "Почты России" и МФЦ не должна превышать 5 тысяч рублей

Стоимость приема и доставки заявлений на получение госуслуг через "Почту России" и многофункциональные центры (МФЦ) не должна превышать 5 тысяч рублей,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T08:32+0300

2026-10-07T08:32+0300

2026-10-07T10:45+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость приема и доставки заявлений на получение госуслуг через "Почту России" и многофункциональные центры (МФЦ) не должна превышать 5 тысяч рублей, говорится в проекте постановления правительства. Проект постановления правительства устанавливает правила использования средств, которые "Почта России" и МФЦ получают за прием и доставку заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку и вручение готовых документов заявителям. "Плата за оказание услуг... устанавливается в размере, не превышающем 5 тысяч рублей", - сказано в документе. Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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