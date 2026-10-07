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Страховщики зафиксировали 23 жалобы россиян на здоровье в Турции

Страховщики зафиксировали 23 жалобы россиян на здоровье в Турции - 07.10.2026, ПРАЙМ

Страховщики зафиксировали 23 жалобы россиян на здоровье в Турции

Порядка 23 обращений с жалобами на здоровье от российских туристов, проживающих в турецком отеле, зафиксированы страховыми компаниями в период с августа по... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:03+0300

2026-10-07T11:03+0300

2026-10-07T11:03+0300

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бизнес

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рст

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Порядка 23 обращений с жалобами на здоровье от российских туристов, проживающих в турецком отеле, зафиксированы страховыми компаниями в период с августа по настоящее время, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Telegram-канал Shot сообщил в среду, что десятки российских туристов якобы заболели кишечной инфекцией в семейном пятизвездочном отеле в Турции в курортном регионе Сиде района Манавгат провинции Анталья, туристы жалуются на рвоту и диарею, а также на антисанитарные условия в отеле. Уточнялось, что туристы связывают предполагаемую вспышку заболевания с качеством питания и санитарными условиями. "По данным страховых компаний, с августа по настоящее время от туристов, находившихся в отеле Bosphorus Sorgun в Турции, зафиксировано 23 обращения с похожими жалобами - рвотой, диареей и симптомами гастроэнтерита", - сказали в РСТ. Однако там отметили, что обращения туристов не позволяют установить причину ухудшения самочувствия и источник возможной инфекции. Так, для подтверждения вспышки инфекционного заболевания и определения ее причин необходимы результаты медицинских и санитарно-эпидемиологических исследований. В РСТ рекомендует туристам при появлении подобных симптомов незамедлительно обращаться в страховую компанию по номеру, указанному в полисе. При необходимости туристу будет организована медицинская помощь в рамках страховых условий.

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туризм, бизнес, россия, турция, анталья, российский союз туриндустрии, рст