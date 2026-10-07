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Суд оставил в силе решение Роспатента по знаку обслуживания Level

Суд оставил в силе решение Роспатента по знаку обслуживания Level - 07.10.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в силе решение Роспатента по знаку обслуживания Level

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента, который отказал девелоперской компании "Левел Груп" (Level Group), просившей признать... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:03+0300

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента, который отказал девелоперской компании "Левел Груп" (Level Group), просившей признать комбинированное обозначение Level общеизвестным в России знаком обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Суд по интеллектуальным правам отказал обществу "Левел Груп" в удовлетворении требований полностью, решение Роспатента от 30 декабря 2025 года сохранено в силе", - сказал собеседник агентства. Девелопер запрашивал бренду статус общеизвестного с 1 октября 2024 года для таких услуг, как продажа недвижимости, управление жилым фондом, управление недвижимостью и строительство. Как рассказали в суде, Роспатент отмечал, что представленные заявителем документы подтверждают деятельность компании преимущественно на территории Москвы и Московской области, где размещалась и основная часть наружной рекламы. При этом в части рекламных материалов использовались иные обозначения, в том числе словесное обозначение Level и LevelGroup, а доказательств переноса потребителями ассоциаций с иных обозначений на заявленное обозначение представлено не было, подчеркнули в пресс-службе. Там также рассказали, что возражения ведомства касались и результатов соцопросов: в одном из них выборка была ограничена лицами, приобретавшими или рассматривавшими приобретение квартир в 2024 году, в другом – значительная часть респондентов проживала в Москве. Level Group – крупный московский застройщик жилья, созданный бывшим сенатором и бывшим основным владельцем холдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем.

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