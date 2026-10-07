https://1prime.ru/20261007/sud-874019787.html

Суд в Петербурге взыскал с жены Семака 11 тысяч рублей

Суд в Петербурге взыскал с жены Семака 11 тысяч рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Суд в Петербурге взыскал с жены Семака 11 тысяч рублей

Суд в Санкт-Петербурге по заявлению Роскомнадзора взыскал с Анны Семак, жены тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака, чуть более 11 тысяч рублей,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:22+0300

2026-10-07T11:22+0300

2026-10-07T11:22+0300

бизнес

роскомнадзор

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Суд в Санкт-Петербурге по заявлению Роскомнадзора взыскал с Анны Семак, жены тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака, чуть более 11 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление ведомства о выдаче судебного приказа на такую сумму поступило в суд 2 октября. Суд удовлетворил его 6 октября, выдав заявителю судебный приказ на взыскание суммы долга. Судебный акт еще не опубликован, и основания предъявленных требований пока не уточняются. Предположительно обращение в суд может быть связано с задолженностью ответчика по отчислениям за рекламу в интернете. Ранее ведомство подало несколько таких исков к известным блогерам. Ответчиками, были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов), бывший футболист сборной России Федор Смолов и другие. Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения в онлайн-рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей. Сборы направляются на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор. Анна Семак - блогер-миллионник, автор нескольких книг. Анна и Сергей Семак состоят в браке с 2008 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, роскомнадзор