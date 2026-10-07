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Суд рассмотрит иск сейшельской O5 Ltd к ГТЛК на 57 миллионов рублей
Суд рассмотрит иск сейшельской O5 Ltd к ГТЛК на 57 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск сейшельской O5 Ltd к ГТЛК на 57 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы назначил на 27 ноября рассмотрение зарегистрированной на Сейшельских островах компании O5 Ltd о взыскании более 57 миллионов рублей с АО... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:36+0300
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 ноября рассмотрение зарегистрированной на Сейшельских островах компании O5 Ltd о взыскании более 57 миллионов рублей с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Иск, в котором заявлено требование о взыскании купонного дохода по еврооблигациям, поступил в суд в январе. По итогам предварительного заседания в среду суд пришел к выводу, что дело готово к разбирательству. Ранее суд привлек к разбирательству в статусе третьих лиц эмитента облигаций GTLK Europe Capital DAC, британскую BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, швейцарский банк UBS, бельгийский Euroclear Bank, люксембургскую Clearstream Banking и российский Национальный расчетный депозитарий. ГТЛК в 2023 году сообщила, что Высокий суд Ирландии принял решение о начале ликвидации ее дочерних GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC. В сообщении говорилось, что "ликвидация дочерних зарубежных обществ не оказывает существенного влияния на финансовую стабильность материнской компании". ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
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Бизнес, РОССИЯ, ИРЛАНДИЯ, UBS, Euroclear Bank, Минфин РФ
Суд рассмотрит иск сейшельской O5 Ltd к ГТЛК на 57 миллионов рублей
Суд 27 ноября рассмотрит иск сейшельской O5 Ltd о взыскании 57 миллионов рублей с ГТЛК
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 ноября рассмотрение зарегистрированной на Сейшельских островах компании O5 Ltd о взыскании более 57 миллионов рублей с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Иск, в котором заявлено требование о взыскании купонного дохода по еврооблигациям, поступил в суд в январе. По итогам предварительного заседания в среду суд пришел к выводу, что дело готово к разбирательству.
Ранее суд привлек к разбирательству в статусе третьих лиц эмитента облигаций GTLK Europe Capital DAC, британскую BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, швейцарский банк UBS, бельгийский Euroclear Bank, люксембургскую Clearstream Banking и российский Национальный расчетный депозитарий.
ГТЛК в 2023 году сообщила, что Высокий суд Ирландии принял решение о начале ликвидации ее дочерних GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC. В сообщении говорилось, что "ликвидация дочерних зарубежных обществ не оказывает существенного влияния на финансовую стабильность материнской компании".
ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.