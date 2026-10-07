https://1prime.ru/20261007/sud-874030628.html

Суд рассмотрит иск сейшельской O5 Ltd к ГТЛК на 57 миллионов рублей

Суд рассмотрит иск сейшельской O5 Ltd к ГТЛК на 57 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск сейшельской O5 Ltd к ГТЛК на 57 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 27 ноября рассмотрение зарегистрированной на Сейшельских островах компании O5 Ltd о взыскании более 57 миллионов рублей с АО... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:36+0300

2026-10-07T14:36+0300

2026-10-07T14:47+0300

бизнес

россия

ирландия

ubs

euroclear bank

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874030628.jpg?1791373641

МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 ноября рассмотрение зарегистрированной на Сейшельских островах компании O5 Ltd о взыскании более 57 миллионов рублей с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Иск, в котором заявлено требование о взыскании купонного дохода по еврооблигациям, поступил в суд в январе. По итогам предварительного заседания в среду суд пришел к выводу, что дело готово к разбирательству. Ранее суд привлек к разбирательству в статусе третьих лиц эмитента облигаций GTLK Europe Capital DAC, британскую BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, швейцарский банк UBS, бельгийский Euroclear Bank, люксембургскую Clearstream Banking и российский Национальный расчетный депозитарий. ГТЛК в 2023 году сообщила, что Высокий суд Ирландии принял решение о начале ликвидации ее дочерних GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC. В сообщении говорилось, что "ликвидация дочерних зарубежных обществ не оказывает существенного влияния на финансовую стабильность материнской компании". ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

ирландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ирландия, ubs, euroclear bank, минфин рф