https://1prime.ru/20261007/sud-874038537.html
Суд отложил жалобу Euroclear на взыскание 28 млрд руб по иску Сбербанка
Суд отложил жалобу Euroclear на взыскание 28 млрд руб по иску Сбербанка - 07.10.2026, ПРАЙМ
Суд отложил жалобу Euroclear на взыскание 28 млрд руб по иску Сбербанка
Арбитражный суд Московского округа отложил на 18 ноября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на взыскание с него по иску Сбербанка более 310,2... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:17+0300
2026-10-07T16:17+0300
2026-10-07T16:21+0300
финансы
банки
москва
сбербанк
euroclear
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874038537.jpg?1791379304
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 18 ноября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на взыскание с него по иску Сбербанка более 310,2 миллиона долларов, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов и более 4,6 миллиона евро, а в сумме – около 28 миллиардов рублей по обменному курсу, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Бельгийский банк просит пересмотреть принятое в октябре прошлого года решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего иск, и вынесенное в марте постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, слегка изменившего решение. Сбербанк в этом иске потребовал взыскать убытки в размере выплат дохода по заблокированным в депозитарии ответчика ценным бумагам Минфина России, "Газпрома", РЖД, "Норильского никеля", "Полюса", "Евраза" и других эмитентов. Эмитенты произвели выплаты дохода, но Euroclear заморозил деньги из-за международных санкций и Сбербанку их не перевел. Кроме того, истец просил суд взыскать упущенную выгоду, которую он рассчитал исходя из того, сколько он мог бы получить, если бы вовремя получил доход по бумагам и инвестировал его. Арбитражный суд Москвы взыскал убытки в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Тогда в сумме это было порядка 31,6 миллиарда рублей. Представитель Euroclear в суде просил иск отклонить, так как истец получает все причитающиеся ему деньги по указу президента РФ. Он отметил, что с момента подачи иска размер требований по этой причине сократился вдвое. По словам ответчика, удовлетворение иска приведет к необоснованному обогащению истца. В апелляционной инстанции, которая рассматривала жалобу ответчика, Сбербанк отказался от взыскания еще около 20,6 миллиона долларов и 49,7 миллиона евро убытков в связи с частичным погашением долга. В этой части дела суд производство по иску прекратил, в остальной – оставил решение первой инстанции без изменения, и оно вступило в силу. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, москва, сбербанк, euroclear, минфин
Финансы, Банки, МОСКВА, Сбербанк, Euroclear, Минфин
Суд отложил жалобу Euroclear на взыскание 28 млрд руб по иску Сбербанка
Суд отложил на 18 ноября жалобу Euroclear на взыскание 28 млрд руб по иску Сбербанка
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 18 ноября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на взыскание с него по иску Сбербанка более 310,2 миллиона долларов, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов и более 4,6 миллиона евро, а в сумме – около 28 миллиардов рублей по обменному курсу, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Бельгийский банк просит пересмотреть принятое в октябре прошлого года решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего иск, и вынесенное в марте постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, слегка изменившего решение.
Сбербанк в этом иске потребовал взыскать убытки в размере выплат дохода по заблокированным в депозитарии ответчика ценным бумагам Минфина России, "Газпрома", РЖД, "Норильского никеля", "Полюса", "Евраза" и других эмитентов. Эмитенты произвели выплаты дохода, но Euroclear заморозил деньги из-за международных санкций и Сбербанку их не перевел.
Кроме того, истец просил суд взыскать упущенную выгоду, которую он рассчитал исходя из того, сколько он мог бы получить, если бы вовремя получил доход по бумагам и инвестировал его.
Арбитражный суд Москвы взыскал убытки в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Тогда в сумме это было порядка 31,6 миллиарда рублей.
Представитель Euroclear в суде просил иск отклонить, так как истец получает все причитающиеся ему деньги по указу президента РФ. Он отметил, что с момента подачи иска размер требований по этой причине сократился вдвое. По словам ответчика, удовлетворение иска приведет к необоснованному обогащению истца.
В апелляционной инстанции, которая рассматривала жалобу ответчика, Сбербанк отказался от взыскания еще около 20,6 миллиона долларов и 49,7 миллиона евро убытков в связи с частичным погашением долга. В этой части дела суд производство по иску прекратил, в остальной – оставил решение первой инстанции без изменения, и оно вступило в силу.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.