https://1prime.ru/20261007/sud-874045131.html

Суд оштрафовал Twitch и Wikimedia Foundation

Суд оштрафовал Twitch и Wikimedia Foundation - 07.10.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Twitch и Wikimedia Foundation

Суд в Москве признал компании "Твитч Интерактив, Инк." (Twitch Interactive, Inc.) и "Викимедиа Фоундейшн, Инк." (Wikimedia Foundation, Inc.) виновными в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:10+0300

2026-10-07T19:10+0300

2026-10-07T19:10+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве признал компании "Твитч Интерактив, Инк." (Twitch Interactive, Inc.) и "Викимедиа Фоундейшн, Инк." (Wikimedia Foundation, Inc.) виновными в повторном неисполнении обязанностей иностранной интернет-компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Суд признал "Твитч Интерактив, Инк." и "Викимедиа Фоундейшн, Инк." виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ, и назначил им наказания в виде административных штрафов в размере более 41,8 миллиона рублей и 10 миллионов рублей соответственно", — сказала собеседница агентства. Согласно российскому законодательству, иностранные интернет-компании обязаны иметь в России филиал или представительство, разместить форму для обращений граждан и зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Twitch — американская платформа для прямых видеотрансляций, принадлежащая Amazon. Основная аудитория — геймеры, также транслируются музыка, творческие стримы и разговорные шоу. Wikimedia Foundation — американская некоммерческая организация, управляющая инфраструктурой "Википедии" и других проектов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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