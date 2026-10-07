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Суд оштрафовал Twitch и Wikimedia Foundation - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Twitch и Wikimedia Foundation
Суд оштрафовал Twitch и Wikimedia Foundation - 07.10.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Twitch и Wikimedia Foundation
Суд в Москве признал компании "Твитч Интерактив, Инк." (Twitch Interactive, Inc.) и "Викимедиа Фоундейшн, Инк." (Wikimedia Foundation, Inc.) виновными в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:10+0300
2026-10-07T19:10+0300
бизнес
технологии
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москва
мосгорсуд
роскомнадзор
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве признал компании "Твитч Интерактив, Инк." (Twitch Interactive, Inc.) и "Викимедиа Фоундейшн, Инк." (Wikimedia Foundation, Inc.) виновными в повторном неисполнении обязанностей иностранной интернет-компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Суд признал "Твитч Интерактив, Инк." и "Викимедиа Фоундейшн, Инк." виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ, и назначил им наказания в виде административных штрафов в размере более 41,8 миллиона рублей и 10 миллионов рублей соответственно", — сказала собеседница агентства. Согласно российскому законодательству, иностранные интернет-компании обязаны иметь в России филиал или представительство, разместить форму для обращений граждан и зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Twitch — американская платформа для прямых видеотрансляций, принадлежащая Amazon. Основная аудитория — геймеры, также транслируются музыка, творческие стримы и разговорные шоу. Wikimedia Foundation — американская некоммерческая организация, управляющая инфраструктурой "Википедии" и других проектов.
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4.7
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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бизнес, технологии, россия, москва, мосгорсуд, роскомнадзор, twitch
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Мосгорсуд, Роскомнадзор, Twitch
19:10 07.10.2026
 
Суд оштрафовал Twitch и Wikimedia Foundation

Суд в Москве оштрафовал Twitch и Wikimedia Foundation за нарушение законодательства России

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве признал компании "Твитч Интерактив, Инк." (Twitch Interactive, Inc.) и "Викимедиа Фоундейшн, Инк." (Wikimedia Foundation, Inc.) виновными в повторном неисполнении обязанностей иностранной интернет-компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд признал "Твитч Интерактив, Инк." и "Викимедиа Фоундейшн, Инк." виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ, и назначил им наказания в виде административных штрафов в размере более 41,8 миллиона рублей и 10 миллионов рублей соответственно", — сказала собеседница агентства.
Согласно российскому законодательству, иностранные интернет-компании обязаны иметь в России филиал или представительство, разместить форму для обращений граждан и зарегистрироваться в Роскомнадзоре.
Twitch — американская платформа для прямых видеотрансляций, принадлежащая Amazon. Основная аудитория — геймеры, также транслируются музыка, творческие стримы и разговорные шоу.
Wikimedia Foundation — американская некоммерческая организация, управляющая инфраструктурой "Википедии" и других проектов.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОСКВАМосгорсудРоскомнадзорTwitch
 
 
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