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Google и TikTok получили штрафы на 10 миллионов рублей

Google и TikTok получили штрафы на 10 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Google и TikTok получили штрафы на 10 миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы признал компании Google и TikTok виновными в повторном неисполнении обязанностей, предусмотренных российским законодательством для | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:59+0300

2026-10-07T18:59+0300

2026-10-07T18:59+0300

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Таганский районный суд Москвы признал компании Google и TikTok виновными в повторном неисполнении обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных интернет-компаний, и оштрафовал на 10 миллионов рублей каждую, работающих в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Суд назначил каждой из организаций наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - рассказали в инстанции. Речь идет о требованиях, предъявляемых к иностранным интернет-компаниям в России: регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещении электронной формы для обращений российских граждан и организаций, а также открытии филиала, представительства или учреждении российского юридического лица. Кроме того, в тот же день суд оштрафовал компанию Google LLC на 200 тысяч рублей за неуплату административного штрафа в установленный срок.

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технологии, бизнес, москва, tiktok, роскомнадзор, google