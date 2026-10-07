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Google и TikTok получили штрафы на 10 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Google и TikTok получили штрафы на 10 миллионов рублей
Google и TikTok получили штрафы на 10 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Google и TikTok получили штрафы на 10 миллионов рублей
Таганский районный суд Москвы признал компании Google и TikTok виновными в повторном неисполнении обязанностей, предусмотренных российским законодательством для | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:59+0300
2026-10-07T18:59+0300
технологии
бизнес
москва
tiktok
роскомнадзор
google
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Таганский районный суд Москвы признал компании Google и TikTok виновными в повторном неисполнении обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных интернет-компаний, и оштрафовал на 10 миллионов рублей каждую, работающих в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Суд назначил каждой из организаций наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - рассказали в инстанции. Речь идет о требованиях, предъявляемых к иностранным интернет-компаниям в России: регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещении электронной формы для обращений российских граждан и организаций, а также открытии филиала, представительства или учреждении российского юридического лица. Кроме того, в тот же день суд оштрафовал компанию Google LLC на 200 тысяч рублей за неуплату административного штрафа в установленный срок.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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технологии, бизнес, москва, tiktok, роскомнадзор, google
Технологии, Бизнес, МОСКВА, TikTok, Роскомнадзор, Google
18:59 07.10.2026
 
Google и TikTok получили штрафы на 10 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google и TikTok на 10 миллионов рублей

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Таганский районный суд Москвы признал компании Google и TikTok виновными в повторном неисполнении обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных интернет-компаний, и оштрафовал на 10 миллионов рублей каждую, работающих в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд назначил каждой из организаций наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - рассказали в инстанции.
Речь идет о требованиях, предъявляемых к иностранным интернет-компаниям в России: регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещении электронной формы для обращений российских граждан и организаций, а также открытии филиала, представительства или учреждении российского юридического лица.
Кроме того, в тот же день суд оштрафовал компанию Google LLC на 200 тысяч рублей за неуплату административного штрафа в установленный срок.
 
ТехнологииБизнесМОСКВАTikTokРоскомнадзорGoogle
 
 
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