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Сделки для избежания раздела имущества при разводе не отменяют последствий

Сделки для избежания раздела имущества при разводе не отменяют последствий - 07.10.2026, ПРАЙМ

Сделки для избежания раздела имущества при разводе не отменяют последствий

Верховный суд России указал, что заключение сделок с целью избежать раздела имущества при бракоразводном процессе не отменяет их правовых последствий, сообщила... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T21:35+0300

2026-10-07T21:35+0300

2026-10-07T21:40+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Верховный суд России указал, что заключение сделок с целью избежать раздела имущества при бракоразводном процессе не отменяет их правовых последствий, сообщила пресс-служба высшей судебной инстанции. Житель Ставрополья через суд потребовал признать недействительными договоры дарения недвижимости и купли-продажи автомобиля, объясняя, что заключил их с целью сохранения собственности при бракоразводном процессе. Нижестоящие инстанции встали на сторону истца, сделав вывод о серийности сделок с целью создания иллюзии принадлежности вещи третьему лицу. Ответчик обратился с жалобой в Верховный суд. Он указал, что его действиям нижестоящие суды не дали оценки, а истцы в исковом заявлении обосновывали свои требования взаимоисключающими основаниями, требуя аннулировать сделки как совершенные под влиянием обмана, заблуждения и в состоянии, когда лицо не было способно понимать значение своих действий и руководить ими. "Коллегия по гражданским делам поддержала ответчика, отметив, что суды поощрили недобросовестное поведение истца, который при подписании договоров имел противоправные цели", - говорится в сообщении ВС РФ на платформе "Макс". Согласно судебным материалам в распоряжении РИА Новости, истцом выступал отец ответчика. В 2022 году мужчина 75 лет развелся с третьей женой, с которой проживал в браке с 2010 года, она переехала от него в отдельное жилье. После этого состояние истца ухудшилось, он перенес операцию, нуждался в уходе, который ему стала оказывать бывшая супруга, они примирились и спустя чуть более трех месяцев заново заключили брак. После этого отец попросил сына вернуть переданное имущество, но тот категорически отказался, в связи с чем последовало обращение в суд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, финансы, верховный суд, вс рф