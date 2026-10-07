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В Таиланде могут ввести налог на выезд из страны

В Таиланде могут ввести налог на выезд из страны - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Таиланде могут ввести налог на выезд из страны

Минфин Таиланда изучает вопрос о введении налога на выезд из страны в размере тысячи таиландских бат (29,7 доллара) для всех лиц, выезжающих из Таиланда... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:02+0300

2026-10-07T15:02+0300

2026-10-07T15:02+0300

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БАНГКОК, 7 окт – ПРАЙМ. Минфин Таиланда изучает вопрос о введении налога на выезд из страны в размере тысячи таиландских бат (29,7 доллара) для всех лиц, выезжающих из Таиланда воздушным путем, независимо от гражданства, следует из объявления департамента доходов министерства о проведении публичного обсуждения основных положений готовящегося законопроекта, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Министерство финансов Таиланда рассматривает возможность введения нового налога на выезд. Согласно основным положениям готовящегося законопроекта, вынесенным на общественное обсуждение, первоначальная ставка налога, который будет взиматься со всех лиц, выезжающих воздушным транспортом из Таиланда, вне зависимости от их гражданства, составит 1 тысячу бат за каждый выезд", - говорится в объявлении. Законопроект предполагает исключения: от уплаты налога на выезд из страны будут освобождены члены королевской фамилии Таиланда, иностранные гости королевской фамилии и правительства Таиланда, буддийский патриарх Таиланда и сопровождающие его лица, главы иностранных государств и члены прибывающих с ними делегаций, пассажиры самолетов, принадлежащих учреждениям государственной службы Таиланда или иностранных государств, летчики и другие члены экипажей всех самолетов, дети до двух лет и транзитные пассажиры. Предполагается, что сумма ставки налога будет прибавляться к стоимости авиабилетов при их продаже пассажирам, говорится в объявлении минфина Таиланда. Минфин также сообщает, что новый Закон о налоге на выезд из страны, действие которого ограничится на первом этапе только авиапассажирами и не распространится на выезд через наземные и водные пункты перехода границы, заменит прежний Закон о налоге на выезд 1983 года, действие которого было приостановлено в 1991 году и с того времени не возобновлялось. В отличие от нового законопроекта, положения которого касаются как иностранцев, так и граждан Таиланда, по закону 1983 года налог взимался только с иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами Королевства. В объявлении также поясняется, что тысяча бат является первоначальной ставкой налога, которая может быть в дальнейшем повышена до суммы, не превышающей 5 тысяч бат (около 150 долларов). Общественное обсуждение основных положений законопроекта проходит в период с 30 сентября по 29 октября 2026 года. На среду "счетчик" на интернет-сайте Департамента доходов министерства финансов, на котором опубликованы основные положения для общественного обсуждения, показывает 155 прочтений.

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бизнес, туризм, таиланд, минфин