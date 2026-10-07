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Tesla оказывает давление на ЕС для одобрения системы автономного вождения - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Tesla оказывает давление на ЕС для одобрения системы автономного вождения
Tesla оказывает давление на ЕС для одобрения системы автономного вождения - 07.10.2026, ПРАЙМ
Tesla оказывает давление на ЕС для одобрения системы автономного вождения
Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения (Full... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:46+0300
2026-10-07T19:46+0300
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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения (Full Self-Driving, FSD), опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Рейтер. Для утверждения технологии на всей территории Евросоюза автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство RDW, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовало разрешить ее на территории всего ЕС По словам опрошенных изданием экспертов в области безопасности дорожного движения, предоставленная чиновникам статистика содержит серьезные недостатки и не доказывает, что технология предотвращает смертельные ДТП. Как отметил директор профильного исследовательского института Университета Айовы Дэниел Макги, исследование Tesla содержит лишь "потенциально полезные доказательства", однако совершенно не подтверждает заявления компании о спасенных жизнях. В своих материалах автопроизводитель сравнивает показатели машин под управлением профессиональных инженеров-испытателей (с включенным автопилотом) и данные обычных водителей. Эксперты подчеркивают, что тестовая выборка пробега Tesla слишком мала для корректного сравнения, а используемые компанией косвенные признаки аварийности, такие как частота использования звукового сигнала, не имеют доказанной связи с реальным уровнем ДТП. Помимо этого, согласно попавшей в распоряжение агентства переписке, представители компании неоднократно пытались смягчить условия тестирования в Нидерландах и активно использовали социальные сети, чтобы побудить своих сторонников массово требовать от властей немедленного утверждения технологии. Система FSD на данный момент классифицируется лишь как технология помощи водителю, требующая постоянного контроля за дорогой. В США компания уже несколько лет сталкивается с федеральными расследованиями из-за смертельных аварий с участием автопилота. При этом запуск полностью автономных машин, который Илон Маск обещает уже около десятилетия, пока реализован лишь в виде ограниченного сервиса беспилотных такси в нескольких американских штатах.
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40
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бизнес, мировая экономика, нидерланды, сша, tesla, ес
Бизнес, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, США, Tesla, ЕС
19:46 07.10.2026
 
Tesla оказывает давление на ЕС для одобрения системы автономного вождения

Reuters: Tesla оказывает давление на ЕС для одобрения системы автономного вождения

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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения (Full Self-Driving, FSD), опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Рейтер.
Для утверждения технологии на всей территории Евросоюза автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство RDW, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовало разрешить ее на территории всего ЕС
По словам опрошенных изданием экспертов в области безопасности дорожного движения, предоставленная чиновникам статистика содержит серьезные недостатки и не доказывает, что технология предотвращает смертельные ДТП. Как отметил директор профильного исследовательского института Университета Айовы Дэниел Макги, исследование Tesla содержит лишь "потенциально полезные доказательства", однако совершенно не подтверждает заявления компании о спасенных жизнях.
В своих материалах автопроизводитель сравнивает показатели машин под управлением профессиональных инженеров-испытателей (с включенным автопилотом) и данные обычных водителей. Эксперты подчеркивают, что тестовая выборка пробега Tesla слишком мала для корректного сравнения, а используемые компанией косвенные признаки аварийности, такие как частота использования звукового сигнала, не имеют доказанной связи с реальным уровнем ДТП.
Помимо этого, согласно попавшей в распоряжение агентства переписке, представители компании неоднократно пытались смягчить условия тестирования в Нидерландах и активно использовали социальные сети, чтобы побудить своих сторонников массово требовать от властей немедленного утверждения технологии.
Система FSD на данный момент классифицируется лишь как технология помощи водителю, требующая постоянного контроля за дорогой. В США компания уже несколько лет сталкивается с федеральными расследованиями из-за смертельных аварий с участием автопилота. При этом запуск полностью автономных машин, который Илон Маск обещает уже около десятилетия, пока реализован лишь в виде ограниченного сервиса беспилотных такси в нескольких американских штатах.
 
БизнесМировая экономикаНИДЕРЛАНДЫСШАTeslaЕС
 
 
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