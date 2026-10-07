Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: бум ИИ сохраняет мировую торговлю вопреки тарифам Трампа - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/torgovlya-874039113.html
Bloomberg: бум ИИ сохраняет мировую торговлю вопреки тарифам Трампа
Bloomberg: бум ИИ сохраняет мировую торговлю вопреки тарифам Трампа - 07.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: бум ИИ сохраняет мировую торговлю вопреки тарифам Трампа
Глобальная торговля товарами сохраняет устойчивость вопреки тарифам, войнам и геополитическим разногласиям благодаря буму спроса на оборудование для... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:27+0300
2026-10-07T16:31+0300
мировая экономика
сша
bloomberg
вто
тайвань
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/83431/06/834310611_0:180:3067:1905_1920x0_80_0_0_dbc6222a0c819464a8b099121b36ba54.jpg
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глобальная торговля товарами сохраняет устойчивость вопреки тарифам, войнам и геополитическим разногласиям благодаря буму спроса на оборудование для искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.Рост торговли в этом году прогнозируется на уровне 4,6%, что выше январского прогноза в 3,6%, согласно DHL Globalization Tracker, который совместно готовят DHL Group и Школа бизнеса Stern Нью-Йоркского университета."Партнеры могут меняться в ведущих торговых экономиках, но торговля все еще происходит и адаптируется к "новой норме". Протекционизм одного человека может быть экономической безопасностью другого", — заявила заместитель генерального директора ВТО Дженнифер Нордквист.Товары, поддерживающие ИИ, составили 42% всего роста торговли товарами в прошлом году, а в первом квартале 2026 года их доля выросла почти до 76%. Экспорт оборудования для ИИ дал импульс азиатским экономикам: американский импорт с Тайваня вырос на 57%, из Вьетнама — на 44%, из Южной Кореи — на 28%. При этом импорт из Китая в США снизился на 16%, но китайский экспорт в целом растет быстрее среднего по миру и находит рынки вне США.Прогноз DHL-Stern предполагает среднегодовой рост торговли товарами на уровне 3,45% до 2029 года против 2,7% за последнее десятилетие, хотя темпы замедляются. Войны в Украине и Иране оказали "серьезные, но концентрированные" последствия для торговли. Отчет также фиксирует рекордный индекс глобальной связности в 25,8% в 2025 году, что ставит под сомнение представление о сворачивании глобализации.
сша
тайвань
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83431/06/834310611_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_768ee85d68d9112acdff69a57be7c7be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, bloomberg, вто, тайвань, вьетнам
Мировая экономика, США, Bloomberg, ВТО, Тайвань, ВЬЕТНАМ
16:27 07.10.2026 (обновлено: 16:31 07.10.2026)
 
Bloomberg: бум ИИ сохраняет мировую торговлю вопреки тарифам Трампа

Bloomberg: мировая торговля сохраняет устойчивость благодаря ИИ, несмотря на тарифы Трампа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глобальная торговля товарами сохраняет устойчивость вопреки тарифам, войнам и геополитическим разногласиям благодаря буму спроса на оборудование для искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.
Рост торговли в этом году прогнозируется на уровне 4,6%, что выше январского прогноза в 3,6%, согласно DHL Globalization Tracker, который совместно готовят DHL Group и Школа бизнеса Stern Нью-Йоркского университета.
"Партнеры могут меняться в ведущих торговых экономиках, но торговля все еще происходит и адаптируется к "новой норме". Протекционизм одного человека может быть экономической безопасностью другого", — заявила заместитель генерального директора ВТО Дженнифер Нордквист.
Товары, поддерживающие ИИ, составили 42% всего роста торговли товарами в прошлом году, а в первом квартале 2026 года их доля выросла почти до 76%. Экспорт оборудования для ИИ дал импульс азиатским экономикам: американский импорт с Тайваня вырос на 57%, из Вьетнама — на 44%, из Южной Кореи — на 28%. При этом импорт из Китая в США снизился на 16%, но китайский экспорт в целом растет быстрее среднего по миру и находит рынки вне США.
Прогноз DHL-Stern предполагает среднегодовой рост торговли товарами на уровне 3,45% до 2029 года против 2,7% за последнее десятилетие, хотя темпы замедляются. Войны в Украине и Иране оказали "серьезные, но концентрированные" последствия для торговли. Отчет также фиксирует рекордный индекс глобальной связности в 25,8% в 2025 году, что ставит под сомнение представление о сворачивании глобализации.
 
Мировая экономикаСШАBloombergВТОТайваньВЬЕТНАМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала