https://1prime.ru/20261007/torgovlya-874039113.html

Bloomberg: бум ИИ сохраняет мировую торговлю вопреки тарифам Трампа

Bloomberg: бум ИИ сохраняет мировую торговлю вопреки тарифам Трампа - 07.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: бум ИИ сохраняет мировую торговлю вопреки тарифам Трампа

Глобальная торговля товарами сохраняет устойчивость вопреки тарифам, войнам и геополитическим разногласиям благодаря буму спроса на оборудование для... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:27+0300

2026-10-07T16:27+0300

2026-10-07T16:31+0300

мировая экономика

сша

bloomberg

вто

тайвань

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/img/83431/06/834310611_0:180:3067:1905_1920x0_80_0_0_dbc6222a0c819464a8b099121b36ba54.jpg

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глобальная торговля товарами сохраняет устойчивость вопреки тарифам, войнам и геополитическим разногласиям благодаря буму спроса на оборудование для искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.Рост торговли в этом году прогнозируется на уровне 4,6%, что выше январского прогноза в 3,6%, согласно DHL Globalization Tracker, который совместно готовят DHL Group и Школа бизнеса Stern Нью-Йоркского университета."Партнеры могут меняться в ведущих торговых экономиках, но торговля все еще происходит и адаптируется к "новой норме". Протекционизм одного человека может быть экономической безопасностью другого", — заявила заместитель генерального директора ВТО Дженнифер Нордквист.Товары, поддерживающие ИИ, составили 42% всего роста торговли товарами в прошлом году, а в первом квартале 2026 года их доля выросла почти до 76%. Экспорт оборудования для ИИ дал импульс азиатским экономикам: американский импорт с Тайваня вырос на 57%, из Вьетнама — на 44%, из Южной Кореи — на 28%. При этом импорт из Китая в США снизился на 16%, но китайский экспорт в целом растет быстрее среднего по миру и находит рынки вне США.Прогноз DHL-Stern предполагает среднегодовой рост торговли товарами на уровне 3,45% до 2029 года против 2,7% за последнее десятилетие, хотя темпы замедляются. Войны в Украине и Иране оказали "серьезные, но концентрированные" последствия для торговли. Отчет также фиксирует рекордный индекс глобальной связности в 25,8% в 2025 году, что ставит под сомнение представление о сворачивании глобализации.

сша

тайвань

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, bloomberg, вто, тайвань, вьетнам