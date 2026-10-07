Bloomberg: бум ИИ сохраняет мировую торговлю вопреки тарифам Трампа
Bloomberg: мировая торговля сохраняет устойчивость благодаря ИИ, несмотря на тарифы Трампа
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве.
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глобальная торговля товарами сохраняет устойчивость вопреки тарифам, войнам и геополитическим разногласиям благодаря буму спроса на оборудование для искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.
Рост торговли в этом году прогнозируется на уровне 4,6%, что выше январского прогноза в 3,6%, согласно DHL Globalization Tracker, который совместно готовят DHL Group и Школа бизнеса Stern Нью-Йоркского университета.
"Партнеры могут меняться в ведущих торговых экономиках, но торговля все еще происходит и адаптируется к "новой норме". Протекционизм одного человека может быть экономической безопасностью другого", — заявила заместитель генерального директора ВТО Дженнифер Нордквист.
Товары, поддерживающие ИИ, составили 42% всего роста торговли товарами в прошлом году, а в первом квартале 2026 года их доля выросла почти до 76%. Экспорт оборудования для ИИ дал импульс азиатским экономикам: американский импорт с Тайваня вырос на 57%, из Вьетнама — на 44%, из Южной Кореи — на 28%. При этом импорт из Китая в США снизился на 16%, но китайский экспорт в целом растет быстрее среднего по миру и находит рынки вне США.
Прогноз DHL-Stern предполагает среднегодовой рост торговли товарами на уровне 3,45% до 2029 года против 2,7% за последнее десятилетие, хотя темпы замедляются. Войны в Украине и Иране оказали "серьезные, но концентрированные" последствия для торговли. Отчет также фиксирует рекордный индекс глобальной связности в 25,8% в 2025 году, что ставит под сомнение представление о сворачивании глобализации.