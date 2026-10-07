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Трамп пригрозил США банкротством в случае победы демократов

Трамп пригрозил США банкротством в случае победы демократов - 07.10.2026, ПРАЙМ

Трамп пригрозил США банкротством в случае победы демократов

Соединенным Штатам грозит неминуемое банкротство в случае победы Демократической партии на предстоящих выборах, поскольку демократы сразу отменят все торговые... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:02+0300

2026-10-07T10:02+0300

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ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Соединенным Штатам грозит неминуемое банкротство в случае победы Демократической партии на предстоящих выборах, поскольку демократы сразу отменят все торговые пошлины, заявил президент США Дональд Трамп. "Если победим мы, республиканцы, эти дивиденды (в пять тысяч долларов будут выплачены - ред.). Демократы же этого сделать не смогут, потому что они не вводят пошлины, а значит, страна станет банкротом", - подчеркнул Трамп, общаясь с журналистами у Белого дома. Трамп с момента начала своего второго президентского срока последовательно отстаивает использование торговых пошлин в качестве главного инструмента наполнения федерального бюджета и сокращения колоссального госдолга, который уже превысил 40 триллионов долларов. Выборы, на которых американцы определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 35 мест в сенате, состоятся 3 ноября. В настоящее время обе палаты конгресса с небольшим перевесом контролируют республиканцы.

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мировая экономика, сша, дональд трамп