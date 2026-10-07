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Трамп спасает Техас от влияния демократов, пишет Bloomberg

Трамп спасает Техас от влияния демократов, пишет Bloomberg - 07.10.2026, ПРАЙМ

Трамп спасает Техас от влияния демократов, пишет Bloomberg

Президент США Дональд Трамп отправится в Сан-Антонио на митинг, чтобы попытаться спасти позиции республиканцев в Техасе, где демократы неожиданно близки к... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:27+0300

2026-10-07T16:27+0300

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Президент США Дональд Трамп отправится в Сан-Антонио на митинг, чтобы попытаться спасти позиции республиканцев в Техасе, где демократы неожиданно близки к победе, пишет Bloomberg. Республиканцы все чаще вслух говорят, что могут потерять этот оплот. По мнению издания, во многом это стало следствием шагов самого Трампа."Президент хочет, чтобы все эти выборы были только о нем, и призывает голосовать так, будто он сам баллотируется. Это не плюс. Это минус", — заявил действующий сенатор-республиканец Джон Корнин.Среди факторов, которые вредят партии, издание называет поддержку Трампом скандального кандидата Кена Пакстона вместо действующего сенатора Корнина, проведение промежуточного съезда с участием непопулярного президента и отчуждение латиноамериканских избирателей, составляющих треть электората штата. Опросы показывают, что демократ Джеймс Таларико лидирует в гонке за Сенат: он опережал на 6 пунктов в опросе Times/Siena и на 2 пункта в опросе Fox News. Поддержка демократов среди латиноамериканцев в штате сейчас находится в 60-х процентах."Деньги приносят убывающую отдачу, когда общественное мнение интегрировано. Тон изменился за последние три-четыре-пять недель", — сказал давний стратег Республиканской партии в Техасе Брендан Стайнхаузер. Теперь республиканцы надеются не на рост рейтинга Пакстона, а на убеждение избирателей, что им нужно остановить Таларико. Победа демократов в Техасе приблизит их на одно место к большинству в Сенате и может изменить президентскую карту страны.

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мировая экономика, сша, bloomberg, вто, тайвань, вьетнам, техас, дональд трамп, fox news, технологии