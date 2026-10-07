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Трамп спасает Техас от влияния демократов, пишет Bloomberg - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп спасает Техас от влияния демократов, пишет Bloomberg
Трамп спасает Техас от влияния демократов, пишет Bloomberg - 07.10.2026, ПРАЙМ
Трамп спасает Техас от влияния демократов, пишет Bloomberg
Президент США Дональд Трамп отправится в Сан-Антонио на митинг, чтобы попытаться спасти позиции республиканцев в Техасе, где демократы неожиданно близки к... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:27+0300
2026-10-07T16:27+0300
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Президент США Дональд Трамп отправится в Сан-Антонио на митинг, чтобы попытаться спасти позиции республиканцев в Техасе, где демократы неожиданно близки к победе, пишет Bloomberg. Республиканцы все чаще вслух говорят, что могут потерять этот оплот. По мнению издания, во многом это стало следствием шагов самого Трампа.&quot;Президент хочет, чтобы все эти выборы были только о нем, и призывает голосовать так, будто он сам баллотируется. Это не плюс. Это минус&quot;, — заявил действующий сенатор-республиканец Джон Корнин.Среди факторов, которые вредят партии, издание называет поддержку Трампом скандального кандидата Кена Пакстона вместо действующего сенатора Корнина, проведение промежуточного съезда с участием непопулярного президента и отчуждение латиноамериканских избирателей, составляющих треть электората штата. Опросы показывают, что демократ Джеймс Таларико лидирует в гонке за Сенат: он опережал на 6 пунктов в опросе Times/Siena и на 2 пункта в опросе Fox News. Поддержка демократов среди латиноамериканцев в штате сейчас находится в 60-х процентах."Деньги приносят убывающую отдачу, когда общественное мнение интегрировано. Тон изменился за последние три-четыре-пять недель", — сказал давний стратег Республиканской партии в Техасе Брендан Стайнхаузер. Теперь республиканцы надеются не на рост рейтинга Пакстона, а на убеждение избирателей, что им нужно остановить Таларико. Победа демократов в Техасе приблизит их на одно место к большинству в Сенате и может изменить президентскую карту страны.
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мировая экономика, сша, bloomberg, вто, тайвань, вьетнам, техас, дональд трамп, fox news, технологии
Мировая экономика, США, Bloomberg, ВТО, Тайвань, ВЬЕТНАМ, ТЕХАС, Дональд Трамп, Fox News, Технологии
16:27 07.10.2026
 
Трамп спасает Техас от влияния демократов, пишет Bloomberg

Bloomberg: Трамп отправился в Техас на митинг, чтоб спасти позиции республиканцев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Дональд Трамп отправится в Сан-Антонио на митинг, чтобы попытаться спасти позиции республиканцев в Техасе, где демократы неожиданно близки к победе, пишет Bloomberg. Республиканцы все чаще вслух говорят, что могут потерять этот оплот. По мнению издания, во многом это стало следствием шагов самого Трампа.

"Президент хочет, чтобы все эти выборы были только о нем, и призывает голосовать так, будто он сам баллотируется. Это не плюс. Это минус", — заявил действующий сенатор-республиканец Джон Корнин.

Среди факторов, которые вредят партии, издание называет поддержку Трампом скандального кандидата Кена Пакстона вместо действующего сенатора Корнина, проведение промежуточного съезда с участием непопулярного президента и отчуждение латиноамериканских избирателей, составляющих треть электората штата. Опросы показывают, что демократ Джеймс Таларико лидирует в гонке за Сенат: он опережал на 6 пунктов в опросе Times/Siena и на 2 пункта в опросе Fox News. Поддержка демократов среди латиноамериканцев в штате сейчас находится в 60-х процентах.
"Деньги приносят убывающую отдачу, когда общественное мнение интегрировано. Тон изменился за последние три-четыре-пять недель", — сказал давний стратег Республиканской партии в Техасе Брендан Стайнхаузер.
Теперь республиканцы надеются не на рост рейтинга Пакстона, а на убеждение избирателей, что им нужно остановить Таларико. Победа демократов в Техасе приблизит их на одно место к большинству в Сенате и может изменить президентскую карту страны.
 
Мировая экономикаСШАBloombergВТОТайваньВЬЕТНАМТЕХАСДональд ТрампFox NewsТехнологии
 
 
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