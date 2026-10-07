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Трамп подтвердил, что у него запланирован разговор с Путиным - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп подтвердил, что у него запланирован разговор с Путиным
Трамп подтвердил, что у него запланирован разговор с Путиным - 07.10.2026, ПРАЙМ
Трамп подтвердил, что у него запланирован разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, провел ли он уже разговор с российским лидером Владимиром Путиным, как анонсировал ранее, заявил, что... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T21:15+0300
2026-10-07T21:33+0300
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 7 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, провел ли он уже разговор с российским лидером Владимиром Путиным, как анонсировал ранее, заявил, что звонок запланирован, не раскрыл, когда он пройдет. Трамп в ночь на среду заявлял, что у него запланирован разговор с Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован, если будет такая инициатива. "У меня запланирован звонок", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
21:15 07.10.2026 (обновлено: 21:33 07.10.2026)
 
Трамп подтвердил, что у него запланирован разговор с Путиным

Дональд Трамп вновь заявил, что у него запланирован разговор с Владимиром Путиным

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ВАШИНГТОН, 7 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, провел ли он уже разговор с российским лидером Владимиром Путиным, как анонсировал ранее, заявил, что звонок запланирован, не раскрыл, когда он пройдет.
Трамп в ночь на среду заявлял, что у него запланирован разговор с Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован, если будет такая инициатива.
"У меня запланирован звонок", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
 
ОбществоМировая экономикаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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