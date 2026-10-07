https://1prime.ru/20261007/tramp-874049024.html

Трамп подтвердил, что у него запланирован разговор с Путиным

Трамп подтвердил, что у него запланирован разговор с Путиным - 07.10.2026, ПРАЙМ

Трамп подтвердил, что у него запланирован разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, провел ли он уже разговор с российским лидером Владимиром Путиным, как анонсировал ранее, заявил, что... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T21:15+0300

2026-10-07T21:15+0300

2026-10-07T21:33+0300

общество

мировая экономика

сша

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874049024.jpg?1791398026

ВАШИНГТОН, 7 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, провел ли он уже разговор с российским лидером Владимиром Путиным, как анонсировал ранее, заявил, что звонок запланирован, не раскрыл, когда он пройдет. Трамп в ночь на среду заявлял, что у него запланирован разговор с Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован, если будет такая инициатива. "У меня запланирован звонок", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков