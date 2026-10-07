Банк России не проводил расчетов по юаню на внутреннем рынке
ЦБ 6 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Банк России 6 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. При этом операции с юанем Центробанка увязаны с работой финансового рынка в Китае, где сейчас - праздничные каникулы. В нынешнем году выходные дни по случаю Дня образования Китайской Народной Республики были установлены с 1 по 7 октября.
Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 6 октября на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.