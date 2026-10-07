https://1prime.ru/20261007/tsbt-874044478.html

В ЦБТ рассказали о платежах по биометрии в России в 2026 году

В ЦБТ рассказали о платежах по биометрии в России в 2026 году - 07.10.2026, ПРАЙМ

В ЦБТ рассказали о платежах по биометрии в России в 2026 году

Россияне за первую половину 2026 года совершили почти 100 миллионов платежей по биометрии на общую сумму более 75 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:43+0300

2026-10-07T18:43+0300

2026-10-07T18:43+0300

финансы

россия

цбт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874044478.jpg?1791387786

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россияне за первую половину 2026 года совершили почти 100 миллионов платежей по биометрии на общую сумму более 75 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ) в рамках форума "Цифровые решения". "За первое полугодие 2026 года в России совершено почти 99,6 миллиона платежей с использованием биометрии на общую сумму более 75 миллиардов рублей", - сообщили в сервисе. Там отметили, что большая часть этих операций пришлась на второй квартал: за апрель-июнь совершено 55,2 миллиона биометрических платежей. По сравнению с первым кварталом количество операций увеличилось на четверть. В среднем за первое полугодие по биометрии в России совершали около 550 тысяч платежей ежедневно. А размер среднего платежа составил порядка 750 рублей. В ЦБТ напомнили, что в 2025 году в России было совершено 195,6 миллиона платежей по биометрии - почти в 6 раз больше, чем в 2024 году, когда количество платежей составило 33,1 миллиона. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, цбт