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В ЦБТ рассказали о платежах по биометрии в России в 2026 году - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В ЦБТ рассказали о платежах по биометрии в России в 2026 году
В ЦБТ рассказали о платежах по биометрии в России в 2026 году - 07.10.2026, ПРАЙМ
В ЦБТ рассказали о платежах по биометрии в России в 2026 году
Россияне за первую половину 2026 года совершили почти 100 миллионов платежей по биометрии на общую сумму более 75 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:43+0300
2026-10-07T18:43+0300
финансы
россия
цбт
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россияне за первую половину 2026 года совершили почти 100 миллионов платежей по биометрии на общую сумму более 75 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ) в рамках форума "Цифровые решения". "За первое полугодие 2026 года в России совершено почти 99,6 миллиона платежей с использованием биометрии на общую сумму более 75 миллиардов рублей", - сообщили в сервисе. Там отметили, что большая часть этих операций пришлась на второй квартал: за апрель-июнь совершено 55,2 миллиона биометрических платежей. По сравнению с первым кварталом количество операций увеличилось на четверть. В среднем за первое полугодие по биометрии в России совершали около 550 тысяч платежей ежедневно. А размер среднего платежа составил порядка 750 рублей. В ЦБТ напомнили, что в 2025 году в России было совершено 195,6 миллиона платежей по биометрии - почти в 6 раз больше, чем в 2024 году, когда количество платежей составило 33,1 миллиона. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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финансы, россия, цбт
Финансы, РОССИЯ, ЦБТ
18:43 07.10.2026
 
В ЦБТ рассказали о платежах по биометрии в России в 2026 году

ЦБТ: россияне в первом полугодии совершили почти 100 миллионов платежей по биометрии

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россияне за первую половину 2026 года совершили почти 100 миллионов платежей по биометрии на общую сумму более 75 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ) в рамках форума "Цифровые решения".
"За первое полугодие 2026 года в России совершено почти 99,6 миллиона платежей с использованием биометрии на общую сумму более 75 миллиардов рублей", - сообщили в сервисе.
Там отметили, что большая часть этих операций пришлась на второй квартал: за апрель-июнь совершено 55,2 миллиона биометрических платежей. По сравнению с первым кварталом количество операций увеличилось на четверть.
В среднем за первое полугодие по биометрии в России совершали около 550 тысяч платежей ежедневно. А размер среднего платежа составил порядка 750 рублей.
В ЦБТ напомнили, что в 2025 году в России было совершено 195,6 миллиона платежей по биометрии - почти в 6 раз больше, чем в 2024 году, когда количество платежей составило 33,1 миллиона.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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