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Банк России утвердил перечень системно значимых банков

Банк России утвердил перечень системно значимых банков - 07.10.2026, ПРАЙМ

Банк России утвердил перечень системно значимых банков

Банк России заново утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, при этом оставив его без изменений, следует из опубликованной им информации на... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:40+0300

2026-10-07T12:40+0300

2026-10-07T12:40+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Банк России заново утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, при этом оставив его без изменений, следует из опубликованной им информации на собственном сайте. В него по-прежнему входят 12 кредитных организаций. Среди них, в частности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", ПСБ, Т-Банк, банк "Дом.РФ" и Россельхозбанк. В перечне также остались Райффайзенбанк и банк "Юникредит" – банки с европейским капиталом, которые с февраля 2022 года находятся в процессе сокращения бизнеса в России. "На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора", – указал регулятор, говоря о совокупной величине системно значимых банков. ЦБ в прошлом году исключил из списка Росбанк и банк "Открытие", включил – банк "Дом.РФ".

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финансы, банки, дом.рф, сбербанк, втб