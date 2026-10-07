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Банк России утвердил перечень системно значимых банков - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Банк России утвердил перечень системно значимых банков
Банк России утвердил перечень системно значимых банков - 07.10.2026, ПРАЙМ
Банк России утвердил перечень системно значимых банков
Банк России заново утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, при этом оставив его без изменений, следует из опубликованной им информации на... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:40+0300
2026-10-07T12:40+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Банк России заново утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, при этом оставив его без изменений, следует из опубликованной им информации на собственном сайте. В него по-прежнему входят 12 кредитных организаций. Среди них, в частности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", ПСБ, Т-Банк, банк "Дом.РФ" и Россельхозбанк. В перечне также остались Райффайзенбанк и банк "Юникредит" – банки с европейским капиталом, которые с февраля 2022 года находятся в процессе сокращения бизнеса в России. "На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора", – указал регулятор, говоря о совокупной величине системно значимых банков. ЦБ в прошлом году исключил из списка Росбанк и банк "Открытие", включил – банк "Дом.РФ".
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финансы, банки, дом.рф, сбербанк, втб
Финансы, Банки, Дом.РФ, Сбербанк, ВТБ
12:40 07.10.2026
 
Банк России утвердил перечень системно значимых банков

ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций без изменений

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Банк России заново утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, при этом оставив его без изменений, следует из опубликованной им информации на собственном сайте.
В него по-прежнему входят 12 кредитных организаций. Среди них, в частности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", ПСБ, Т-Банк, банк "Дом.РФ" и Россельхозбанк. В перечне также остались Райффайзенбанк и банк "Юникредит" – банки с европейским капиталом, которые с февраля 2022 года находятся в процессе сокращения бизнеса в России.
"На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора", – указал регулятор, говоря о совокупной величине системно значимых банков.
ЦБ в прошлом году исключил из списка Росбанк и банк "Открытие", включил – банк "Дом.РФ".
 
ФинансыБанкиДом.РФСбербанкВТБ
 
 
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