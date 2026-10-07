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Цены на сахар в мире выросли на 1,5%

Цены на сахар в мире выросли на 1,5% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Цены на сахар в мире выросли на 1,5%

Биржевые цены на сахар в мире в среду растут на 1,5%, показатель впервые с февраля прошлого года находится выше отметки в 21 цент за фунт, свидетельствуют... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:19+0300

2026-10-07T11:19+0300

2026-10-07T11:19+0300

рынок

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в среду растут на 1,5%, показатель впервые с февраля прошлого года находится выше отметки в 21 цент за фунт, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 10.57 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 1,54% относительно предыдущего закрытия - до 21,14 цента за фунт. Значение находится выше 21 цента впервые с 26 февраля 2025 года. Цены на сахар с начала октября выросли уже примерно на 12,5% после роста сентября на 4,5% и августа - на 21,5%.

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рынок