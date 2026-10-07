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Цены на сахар в мире выросли на 1,5% - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Цены на сахар в мире выросли на 1,5%
Цены на сахар в мире выросли на 1,5% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Цены на сахар в мире выросли на 1,5%
Биржевые цены на сахар в мире в среду растут на 1,5%, показатель впервые с февраля прошлого года находится выше отметки в 21 цент за фунт, свидетельствуют... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:19+0300
2026-10-07T11:19+0300
рынок
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в среду растут на 1,5%, показатель впервые с февраля прошлого года находится выше отметки в 21 цент за фунт, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 10.57 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 1,54% относительно предыдущего закрытия - до 21,14 цента за фунт. Значение находится выше 21 цента впервые с 26 февраля 2025 года. Цены на сахар с начала октября выросли уже примерно на 12,5% после роста сентября на 4,5% и августа - на 21,5%.
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рынок
Рынок
11:19 07.10.2026
 
Цены на сахар в мире выросли на 1,5%

ICE Futures: биржевые цены на сахар в среду выросли на 1,5%

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в среду растут на 1,5%, показатель впервые с февраля прошлого года находится выше отметки в 21 цент за фунт, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 10.57 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 1,54% относительно предыдущего закрытия - до 21,14 цента за фунт.
Значение находится выше 21 цента впервые с 26 февраля 2025 года.
Цены на сахар с начала октября выросли уже примерно на 12,5% после роста сентября на 4,5% и августа - на 21,5%.
 
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