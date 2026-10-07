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Цены на бензин снизились в 27 регионах России
Цены на бензин снизились в 27 регионах России - 07.10.2026, ПРАЙМ
Цены на бензин снизились в 27 регионах России
Стоимость бензина на неделе с 29 сентября по 5 октября снизилась в 27 регионах России, сильнее всего в Марий Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:16+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 29 сентября по 5 октября снизилась в 27 регионах России, сильнее всего в Марий Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Марий Эл стал дешевле на 2,49%. Более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в Чувашии.
Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в трех регионах: Северной Осетии-Алании, Мордовии, а также Ростовской области.
В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 22 регионах. Так, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях бензин подешевел более чем на 0,5%.
В Дагестане, Крыму и на Алтае, Пермском и Приморском краях, а также Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской, Ленинградской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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РОССИЯ, Бизнес, Марий Эл, Чувашия, МОРДОВИЯ, Росстат
Цены на бензин снизились в 27 регионах России
Росстат: бензин подешевел в 27 регионах России, сильнее всего в Марий Эл
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 29 сентября по 5 октября снизилась в 27 регионах России, сильнее всего в Марий Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Марий Эл стал дешевле на 2,49%. Более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в Чувашии.
Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в трех регионах: Северной Осетии-Алании, Мордовии, а также Ростовской области.
В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 22 регионах. Так, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях бензин подешевел более чем на 0,5%.
В Дагестане, Крыму и на Алтае, Пермском и Приморском краях, а также Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской, Ленинградской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.