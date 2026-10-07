https://1prime.ru/20261007/tseny-874046515.html

Цены на бензин снизились в 27 регионах России

Цены на бензин снизились в 27 регионах России - 07.10.2026, ПРАЙМ

Цены на бензин снизились в 27 регионах России

Стоимость бензина на неделе с 29 сентября по 5 октября снизилась в 27 регионах России, сильнее всего в Марий Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:16+0300

2026-10-07T19:16+0300

2026-10-07T19:16+0300

россия

бизнес

марий эл

чувашия

мордовия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874046515.jpg?1791389785

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 29 сентября по 5 октября снизилась в 27 регионах России, сильнее всего в Марий Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Марий Эл стал дешевле на 2,49%. Более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в Чувашии. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в трех регионах: Северной Осетии-Алании, Мордовии, а также Ростовской области. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 22 регионах. Так, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Дагестане, Крыму и на Алтае, Пермском и Приморском краях, а также Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской, Ленинградской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

марий эл

чувашия

мордовия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, марий эл, чувашия, мордовия, росстат