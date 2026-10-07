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Турчак оценил стоимость строительства двух ГЭС на Алтае - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Турчак оценил стоимость строительства двух ГЭС на Алтае
Турчак оценил стоимость строительства двух ГЭС на Алтае - 07.10.2026, ПРАЙМ
Турчак оценил стоимость строительства двух ГЭС на Алтае
Катунская и Чемальская гидроэлектростанции (ГЭС) могли бы ликвидировать значительный дефицит энергетической мощности в Республике Алтай, стоимость их возведения | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:52+0300
2026-10-07T19:00+0300
россия
андрей турчак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Катунская и Чемальская гидроэлектростанции (ГЭС) могли бы ликвидировать значительный дефицит энергетической мощности в Республике Алтай, стоимость их возведения оценивается суммарно в 938 миллиардов рублей в ценах 2026 года, сообщил губернатор региона Андрей Турчак. "Катунская и Чемальская ГЭС позволят не только обеспечить энергетическую основу железнодорожного участка, но и ликвидировать значительный дефицит энергомощности, который испытывает наш регион", - сказал он, выступая на научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии". Согласно презентации Турчака, мощность Катунской ГЭС составит 1600 МВт, а выработка - чуть более 6 миллиардов кВт.ч. Стоимость строительства оценивается в 800 миллиардов рублей с НДС в ценах 2026 года. "Полезный объем водохранилища без малого 3,5 кубических километра, что позволяет осуществлять многолетнее регулирование стоков. Этим обеспечивается не только энергетический эффект, но и возможность существенно снизить паводковые риски ниже по течению, в том числе и для Новосибирска", - сказал глава региона. "Площадь предполагаемого затопления составляет порядка 87 квадратных километров. Зона переселения… минимальна. По зарегистрированным жителям - 210 человек, фактически и того меньше", - добавил Турчак. Мощность Чемальской ГЭС составит 300 МВт, выработка - 1,2 миллиарда кВт.ч в год. Стоимость строительства в ценах 2026 года - 138 миллиардов рублей с НДС. "Станция будет выполнять важную регулирующую функцию выравнивания во времени и перераспределения расходов воды, поступающих от Катунской ГЭС. Площадь затопления здесь составит без малого 12 квадратных километра всего. При этом населенные пункты в зону затопления и переселения не попадают", - указал губернатор.
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россия, андрей турчак
РОССИЯ, Андрей Турчак
18:52 07.10.2026 (обновлено: 19:00 07.10.2026)
 
Турчак оценил стоимость строительства двух ГЭС на Алтае

Турчак: Катунская и Чемальская ГЭС могут ликвидировать дефицит энергомощности в Алтае

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - ПРАЙМ. Катунская и Чемальская гидроэлектростанции (ГЭС) могли бы ликвидировать значительный дефицит энергетической мощности в Республике Алтай, стоимость их возведения оценивается суммарно в 938 миллиардов рублей в ценах 2026 года, сообщил губернатор региона Андрей Турчак.
"Катунская и Чемальская ГЭС позволят не только обеспечить энергетическую основу железнодорожного участка, но и ликвидировать значительный дефицит энергомощности, который испытывает наш регион", - сказал он, выступая на научно-технической конференции "Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии".
Согласно презентации Турчака, мощность Катунской ГЭС составит 1600 МВт, а выработка - чуть более 6 миллиардов кВт.ч. Стоимость строительства оценивается в 800 миллиардов рублей с НДС в ценах 2026 года.
"Полезный объем водохранилища без малого 3,5 кубических километра, что позволяет осуществлять многолетнее регулирование стоков. Этим обеспечивается не только энергетический эффект, но и возможность существенно снизить паводковые риски ниже по течению, в том числе и для Новосибирска", - сказал глава региона.
"Площадь предполагаемого затопления составляет порядка 87 квадратных километров. Зона переселения… минимальна. По зарегистрированным жителям - 210 человек, фактически и того меньше", - добавил Турчак.
Мощность Чемальской ГЭС составит 300 МВт, выработка - 1,2 миллиарда кВт.ч в год. Стоимость строительства в ценах 2026 года - 138 миллиардов рублей с НДС.
"Станция будет выполнять важную регулирующую функцию выравнивания во времени и перераспределения расходов воды, поступающих от Катунской ГЭС. Площадь затопления здесь составит без малого 12 квадратных километра всего. При этом населенные пункты в зону затопления и переселения не попадают", - указал губернатор.
 
РОССИЯАндрей Турчак
 
 
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