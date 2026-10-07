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Эксперт объяснил, почему мужчинам могут отказать в заселении в отель Турции - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, почему мужчинам могут отказать в заселении в отель Турции
Эксперт объяснил, почему мужчинам могут отказать в заселении в отель Турции - 07.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему мужчинам могут отказать в заселении в отель Турции
Турецкие отели могут отказывать в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям, потому что опасаются пьяных разборок, рассказал руководитель пресс-службы... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:26+0300
2026-10-07T14:26+0300
бизнес
туризм
турция
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Турецкие отели могут отказывать в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям, потому что опасаются пьяных разборок, рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. "Отели в Турции давно практикуют отказ в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям... чаще всего практика встречалась в семейных курортных отелях. Причиной стали опасения пьяных дебошей", - пишет 360.ru со ссылкой на Абдюханова. По его словам, говорить о массовых отказах некорректно: это была внутренняя политика конкретных отелей, а не общее правило Турции. Абдюханов отметил, что туроператоры обычно знали о таких ограничениях и учитывали их при бронировании. Мужчинам, которые собираются поехать в одиночку или компанией, эксперт рекомендовал заранее уточнить правила отеля.
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192
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бизнес, туризм, турция, российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии
14:26 07.10.2026
 
Эксперт объяснил, почему мужчинам могут отказать в заселении в отель Турции

Абдюханов: турецкие отели могут отказывать в заселении одиноким мужчинам или

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Турецкие отели могут отказывать в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям, потому что опасаются пьяных разборок, рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
"Отели в Турции давно практикуют отказ в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям... чаще всего практика встречалась в семейных курортных отелях. Причиной стали опасения пьяных дебошей", - пишет 360.ru со ссылкой на Абдюханова.
По его словам, говорить о массовых отказах некорректно: это была внутренняя политика конкретных отелей, а не общее правило Турции.
Абдюханов отметил, что туроператоры обычно знали о таких ограничениях и учитывали их при бронировании. Мужчинам, которые собираются поехать в одиночку или компанией, эксперт рекомендовал заранее уточнить правила отеля.
 
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