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Суд оштрафовал Twitch на 14 миллионов рублей

Суд оштрафовал Twitch на 14 миллионов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Twitch на 14 миллионов рублей

Таганский суд Москвы назначил два штрафа на сумму 14 миллионов рублей компании Twitch за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:32+0300

2026-10-07T14:32+0300

2026-10-07T14:32+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы назначил два штрафа на сумму 14 миллионов рублей компании Twitch за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Постановлениями Таганского районного суда Москвы Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде двух штрафов на общую сумму 14 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе. По этой норме предусмотрена ответственность за неудаление информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и сведения о способах изготовления и использования наркотиков. Twitch Interactive Inc — владелец Twitch, крупнейшей платформы для прямых трансляций с фокусом на видеоигры. С 2014 года компания принадлежит Amazon.

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