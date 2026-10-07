https://1prime.ru/20261007/uchastniki-874050205.html

Все участники заседания ФРС США поддержали повышение ставки

Все участники заседания ФРС США поддержали повышение ставки - 07.10.2026, ПРАЙМ

Все участники заседания ФРС США поддержали повышение ставки

Все участники заседания ФРС США поддержали повышение базовой процентной ставки, а большинство из них отметило, что рынок труда остается сбалансированным,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T22:05+0300

2026-10-07T22:05+0300

2026-10-07T22:05+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Все участники заседания ФРС США поддержали повышение базовой процентной ставки, а большинство из них отметило, что рынок труда остается сбалансированным, несмотря на ускорение инфляции, следует из протокола сентябрьского заседания регулятора. "Исходя из прогноза и меняющегося баланса рисков, все участники сочли целесообразным повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам", - говорится в документе. Участники заседания сочли, что повышение ставки будет способствовать более своевременному возвращению инфляции к целевому показателю в 2%. Члены комитета по открытым рынкам в целом подчеркнули, что инфляция остается на высоком уровне, в то время как рынок труда демонстрирует признаки укрепления и ситуация на нем является сбалансированной. При этом из документа следует, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Некоторые участники заседания отметили, что развитие искусственного интеллекта может в среднесрочной перспективе способствовать ускорению инфляции, так как совокупный спрос превысит предложение. Многие члены комитета по открытым рынкам заявили, что несмотря на недавний рост доходности долгосрочных казначейских облигаций, финансовые условия, по-видимому, благоприятны для экономического роста. Федеральная резервная система США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку - на 25 б.п., до 3,75-4% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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