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Китайские ученые создали гидрогель, меняющий форму для "умных" устройств

Китайские ученые создали гидрогель, меняющий форму для "умных" устройств - 07.10.2026, ПРАЙМ

Китайские ученые создали гидрогель, меняющий форму для "умных" устройств

Китайские исследователи разработали "жизнеподобный" гидрогель, который способен менять форму и может стать основой для "умных" устройств и других передовых... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:16+0300

2026-10-07T15:16+0300

2026-10-07T15:21+0300

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общество

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ПЕКИН, 7 окт – ПРАЙМ. Китайские исследователи разработали "жизнеподобный" гидрогель, который способен менять форму и может стать основой для "умных" устройств и других передовых научных разработок, в особенности в медицине, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). Материал был разработан группой китайских ученых из Шэньчжэньского института передовых технологий Китайской академии наук. "Китайские исследователи разработали "жизнеподобный" гидрогель, который способен менять форму и может стать основой для таких разработок следующего поколения, как гибкие каркасы в сфере тканевой инженерии, интерфейс "мозг-компьютер" и человекоподобные роботы", - сообщает газета. Ученые создали активируемую светом систему под названием STERS, которая объединяет жидкие частицы галлия и виниловых мономеров, которые позволяют производить реакционноспособные частицы и стимулировать производство, а также полимеризацию гидрогеля. Все это позволяет гелю менять форму. Система STERS активируется ближним инфракрасным светом, и одного облучения хватает, чтобы она работала до четырех недель. Ученые провели испытание STERS - они использовали гидрогель для направления дифференцировки стволовых клеток в костные и нейроподобные клетки, а также модифицировали поверхность электрода интерфейса "мозг-компьютер" гидрогелем, чтобы отследить, как эволюционируют электрические сигналы во время развития эмбриона крысы. "Это позволяет точно обнаружить изменения мозговых волн, предлагая новую методику для изучения активности мозга во время эмбрионального развития и развивая нейронауку", - заявил автор исследования Ду Сюэминь. Скорость и масштаб трансформации гидрогеля можно настраивать в соответствии с изменениями мозга эмбриона. По его словам, сейчас систему можно использовать как сенсор или для лабораторных демонстраций в тканевой инженерии и интерфейсах "мозг-машина".

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