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Украина в августе сократила производство чугуна, стали и ферросплавов

Украина в августе сократила производство чугуна, стали и ферросплавов - 07.10.2026, ПРАЙМ

Украина в августе сократила производство чугуна, стали и ферросплавов

Производство чугуна, стали и ферросплавов на Украине в августе 2026 года составило лишь 35,4% от уровня августа 2025 года, свидетельствуют данные... | 07.10.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Производство чугуна, стали и ферросплавов на Украине в августе 2026 года составило лишь 35,4% от уровня августа 2025 года, свидетельствуют данные государственной службы статистики страны. "Индекс промышленной продукции… к соответствующему месяцу прошлого года… производство чугуна, стали и ферросплавов… процент… 2026 месяц 08… 35,4", - говорится в банке данных государственной службы статистики Украины. РИА Новости сообщало ранее в октябре, что экспорт черных и цветных металлов и продукции из них с Украины в августе 2026 года сократился на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель 30 сентября заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают. Позднее информацию о полной остановке производства стали на Украине подтвердило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию металлургов Украины. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. Президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 1 октября, отмечал, что металлургическая промышленность Украины оказалась фактически разрушенной, что стало следствием ответа России на атаки ВСУ на российские НПЗ.

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промышленность, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, financial times, валдай, всу