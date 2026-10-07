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Украина задолжала пенсионерам 100 миллиардов гривен, пишут СМИ
Украина задолжала пенсионерам 100 миллиардов гривен, пишут СМИ - 07.10.2026, ПРАЙМ
Украина задолжала пенсионерам 100 миллиардов гривен, пишут СМИ
Задолженность Украины по судебным решениям в пользу пенсионеров превысила 100 миллиардов гривен (около 2,23 миллиарда долларов), пишет ИноСМИ со ссылкой на... | 07.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Задолженность Украины по судебным решениям в пользу пенсионеров превысила 100 миллиардов гривен (около 2,23 миллиарда долларов), пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании "Экономическая правда".По информации издания, большинство проигранных дел касаются так называемых спецпенсий, которые регулируются не профильным законом, как для большинства украинцев, а другими нормативными актами. Эти выплаты предполагают более мягкие требования к стажу и возрасту, а размер выплат привязан к зарплате действующих сотрудников на аналогичных должностях. Льготы гарантированы судьям, прокурорам, сотрудникам правоохранительных органов, кадровым военным, чернобыльцам и другим категориям, лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, и некоторым другим категориям."В последние годы они начали массово "бомбардировать" государство судебными исками, в которых требуют пересчитать размеры выплат и выплатить их "задним числом". Как правило, государство такие иски проигрывает, из-за чего сумма задолженности по неисполненным решениям превысила 100 миллиардов гривен", — говорится в материале.Издание отмечает, что в 2023 году долг перед пенсионерами составлял 50 миллиардов гривен, а за три года он удвоился. При этом любые попытки ограничить спецпенсии успешно отменялись Конституционным судом. На этом фоне власти готовят Украины более долгосрочное урегулирование этой системы выплат."Любые нормы, ограничивающие специальные пенсионные режимы, столкнутся с обжалованием в судах. И весьма вероятно, что решение судов будет не в пользу авторов реформы и государства", — заключает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, пенсии
Украина задолжала пенсионерам 100 миллиардов гривен, пишут СМИ
"Экономическая правда": долг Украины по пенсионным искам превысил 100 миллиардов гривен
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Задолженность Украины по судебным решениям в пользу пенсионеров превысила 100 миллиардов гривен (около 2,23 миллиарда долларов), пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании "Экономическая правда".
По информации издания, большинство проигранных дел касаются так называемых спецпенсий, которые регулируются не профильным законом, как для большинства украинцев, а другими нормативными актами. Эти выплаты предполагают более мягкие требования к стажу и возрасту, а размер выплат привязан к зарплате действующих сотрудников на аналогичных должностях. Льготы гарантированы судьям, прокурорам, сотрудникам правоохранительных органов, кадровым военным, чернобыльцам и другим категориям, лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, и некоторым другим категориям.
"В последние годы они начали массово "бомбардировать" государство судебными исками, в которых требуют пересчитать размеры выплат и выплатить их "задним числом". Как правило, государство такие иски проигрывает, из-за чего сумма задолженности по неисполненным решениям превысила 100 миллиардов гривен", — говорится в материале.
Издание отмечает, что в 2023 году долг перед пенсионерами составлял 50 миллиардов гривен, а за три года он удвоился. При этом любые попытки ограничить спецпенсии успешно отменялись Конституционным судом. На этом фоне власти готовят Украины более долгосрочное урегулирование этой системы выплат.
"Любые нормы, ограничивающие специальные пенсионные режимы, столкнутся с обжалованием в судах. И весьма вероятно, что решение судов будет не в пользу авторов реформы и государства", — заключает издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> На Украине сократят более четырех тысяч должностей в органах власти